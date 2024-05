Rosario de la Frontera: Una mamá que recuperó a sus hijos y lucha por mantenerlos

Lourdes Ayala, una madre soltera de 41 años de edad y de muy bajos recursos, necesita una pequeña ayuda para salir adelante y mantener a sus cinco hijos, entre ellos, un bebé de un año y siete meses.

Para poder hacer estudiar a los cuatro niños, hace un par de meses inició con un emprendimiento en el cual vende diversos tipos de escabeches y algunas comidas. Con lo que recauda, alimenta a sus hijos, con mucho sacrificio los envía a la escuela y costea un alquiler.

Lamentablemente, la situación económica cada vez es peor y el dinero nunca alcanza, mucho menos si se vive al día. Por eso la mamá pide a los que puedan donarle un par de colchones, un ropero o un placard. De igual manera, en vistas al invierno, necesita ropa de abrigo para sus hijos y calzados.

"Ahora estoy vendiendo escabeches de poroto blanco, negro y de garbanzo. También hago dulce de cayote y hace poco, empecé a hacer picante de pata y tamales. Todas estas comidas, las estoy vendiendo en mi casa y mi sueño, es que toda la gente me ayude y compre lo que tengo a la venta", expresó Lourdes en diálogo con El Tribuno.

Muchas veces, la madre se instalaba junto a sus hijos a vender los escabeches en la esquina del Automóvil Club, y varios de los que pasaban por el surtidor, les colaboraban y les compraban sus productos. Pero, por las distancias y el sacrificio que implica estar horas en la calle, decidió seguir vendiendo desde su domicilio.

Con la llegada del frío, Lourdes también pidió la ayuda de la comunidad para conseguir ropa y abrigo. "Y los que quieran comprar mis escabeches y lo que vendo, pueden llegarse por el pasaje Benjamín Zorrilla Nº1286 en el barrio El Mirador o pueden comunicarse a mi teléfono que es 3876-58-4749", concluyó.

Lourdes, quien nunca tuvo la posibilidad de aprender a leer y escribir es de Paraguay y residía desde hace muchos años en Buenos Aires. Por una mala jugada del destino, quedó atrapada en Rosario de la Frontera apenas iniciaba la pandemia, en febrero del 2020. Le quitaron a sus hijos, los llevaron a Metán y a ella a un refugio de mujeres por más de un año. A partir de ese momento, no dejó de luchar hasta que finalmente pudo recuperar a sus hijos y ahora, lo único que quiere, es poder hacerlos estudiar para que tengan un futuro y una vida digna.

"A mí me sacaron mis hijos y viví un infierno, aun así, moví cielo y tierra para recuperarlos, por eso, repito y pido a la gente que no critiquen y que por el contrario, ayuden a los más necesitados".

Necesidades

Por otro lado, contó algunas delas necesidades que tiene, teniendo en cuenta que de a poco, está armando su casita, para poder darles un hogar digno a sus hijos.

"Antes que nada, quiero agradecer a la gente que me dio una mano y me colaboraron con dos roperos, como tengo cinco chicos, me hace falta dos roperos más y si a alguien le sobra un par de colchones para mis dos hijos, porque la verdad es que a mí no me alcanza el dinero para poder comprarlos ya que solo tengo mi emprendimiento de escabeches y eso me apenas me alcanza para el día a día", manifestó.

También mencionó que necesita "todo tipo de mercadería, ropa de invierno para los chicos y zapatillas del número 40, 39, 38, 37 y para el bebé de un año y siete meses, quien requiere de pañales y leche".

"Hay mucha gente que ya me conoce y sabe que soy una mamá soltera, que tengo siete hijos y cinco viven conmigo, pero hay muchos momentos que yo no puedo salir a trabajar con ellos. Por lo general, siempre que iba al Automóvil, me acompañaban mis hijos", contó y

señaló que actualmente "con muchísimo sacrificio, estoy haciendo estudiar a mis cuatro hijos y cuando salen de la escuela, voy a vender con ellos, ya que no puedo dejarlos solos en mi casa. A quienes lean esta nota, les quiero pedir que por favor no juzguen a la gente, que en vez de juzgarlas, ayuden y conozcan la situación de cada uno, porque a mí, me juzgaron mucho y sin embargo, le pude demostrar a medio mundo que sí puedo y voy a seguir sosteniendo y cuidando a mis hijos".