Puja por el piso de Ganancias y la fórmula para jubilaciones

En la primera reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores tras los duros cruces por el recorte de fondos a los distritos, el Ejecutivo planteó cómo propone modificar el piso a partir del cual los trabajadores pagarán Ganancias y cómo será la fórmula para actualizar las jubilaciones, dos temas clave tanto por el impacto en la población como por los ingresos que implican para el Gobierno central y las provincias.

Según reveló ayer el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, indicaron que la propuesta, en el caso del impuesto, es que todos los trabajadores que cobren salarios superiores a 1.500.000 pesos comiencen a pagarlo.

Según contó el mandatario patagónico sobre lo que se habló en la reunión de este viernes en la Casa Rosada, para la fórmula jubilatoria la propuesta es incrementos que sigan la inflación a partir de abril más un 10 por ciento adicional para compensar los tres primeros meses del año. Ese porcentaje "compensador" resulta claramente bajo en relación con el nivel de inflación registrado en los primeros meses del año: en enero la suba de precios fue 20,6% y en febrero rondaría el 15% (el dato oficial se conocerá el martes 12).

Al referirse a la intención de restablecer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, planteó la postura de los gobernadores patagónicos: "Nos oponemos contundentemente. Con la caída del poder adquisitivo, cargarle sobre eso una deducción más a alguien que percibe un salario es exagerado y no se puede admitir bajo ningún punto de vista".

"En la Patagonia tenemos un costo de vida muchísimo más alto y, al ser más alto el costo de vida, son más altos los salarios. Por más que se ponga un piso 1.500.000 pesos, en la Patagonia nuestro salario tiene que ver con el gas y el petróleo; afecta a prácticamente a toda la masa de trabajadores", indicó Weretilneck.

Así, se anticipa que la reducción del piso de Ganancias tendrá un recorrido complicado en el Congreso. De hecho, entre los gobernadores no hay consenso sobre el tema. "Algunos dijeron que sí y muchos dijimos que no. Ninguno puede comprometer en un tema tan sensible el voto de algún diputado o senador", marcó.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, el gobernador celebró que "no está como estaba planteada antes: que se le delegaba al Presidente la posibilidad de fijar los salarios de los jubilados".

Reveló que la Casa Rosada planea actualizar las jubilaciones por inflación a partir de abril y que prevén hacer el empalme con estos meses que mantuvieron la fórmula anterior (enero - marzo) a través de un "adicional de diez puntos".

En cuanto a la negociación en general, sostuvo que "hay una decisión de los gobernadores de acompañar lo que el país necesita en esta época, pero no es ´a cambio` ".