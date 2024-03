Sueldos, decretos, denuncias y marcha atrás en plena crisis

Un nuevo escándalo sacudió al Gobierno, esta vez relacionado con los sueldos de las principales miembros de la administración. No faltó nadie: desde la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara alta Martín Menem, pasando por el propio presidente Javier Milei, la expresidenta Cristina Kirchner y cerrando -vía redes sociales- con la diputada Tolosa Paz y los me gusta de Alberto Fernández.

Un nuevo escándalo sacudió al Gobierno, esta vez relacionado con los sueldos de las principales miembros de la administración. No faltó nadie: desde la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara alta Martín Menem, pasando por el propio presidente Javier Milei, la expresidenta Cristina Kirchner y cerrando -vía redes sociales- con la diputada Tolosa Paz y los me gusta de Alberto Fernández.

Ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que dejará sin efecto un aumento del 48% para el personal jerárquico del Poder Ejecutivo y culpó a Cristina Kirchner por haber implementado en 2010 una normativa que estipulaba que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública.

El aumento salarial para presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios fue otorgado por decreto el 29 de febrero y tomó estado público por una denuncia de la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, en medio de la polémica por las dietas de los miembros del Congreso. Al igual que hizo Martín Menem en el Congreso, Milei argumentó que el aumento fue "automático" y que a pesar de que el decreto lleva su firma, lo desconocía.

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", publicó en su cuenta de X.

Y agregó: "Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido". La diputada nacional Victoria Tolosa Paz había denunciado que Milei autorizó por decreto un aumento del 48% entre enero y febrero para el personal jerárquico. "Con el discurso de la austeridad Milei nos miente", publicó la legisladora de Unión por la Patria.

A modo ilustrativo, Tolosa Paz compartió una tabla con los sueldos de los principales escalafones. Allí señalaba que el presidente de la Nación cobró $4.068.738 en enero y en febrero pasó a cobrar $6.025.801. En tanto, un subsecretario de Estado pasó de $2.981.513 a $4.418.575. Todos los posteos de Tolosa Paz también fueron compartidos por el expresidente Alberto Fernández.

"En un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política", dijo Milei. Este jueves, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que por orden de Milei enviaría un proyecto de ley para dejar sin efecto el aumento del 30% en las dietas de senadores y diputados.

Villarruel no dará marcha atrás

Tras el revuelo que generó la suba del 30% en las dietas de los legisladores -y el cuestionamiento que provocó hasta del propio Javier Milei-, el presidente de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem, firmó una resolución para retrotraer las dietas de los diputados y senadores. Y giró la resolución para que también la acompañase su par del Senado, Victoria Villarruel. Pero la vicepresidenta no la firmó ni lo hará, según indicaron fuentes oficiales. La medida generaría un terremoto en la Cámara alta, un territorio donde es minoría.

Cristina a Milei: "Lo hacía más valiente"

La exvicepresidenta Cristina Kirchner le respondió con dureza al presidente Javier Milei, luego de haber dado marcha atrás a un aumento de sueldos del 48% para él mismo y su gabinete que implementó durante el mes de febrero. Es que, al retractarse, el mandatario se desligó de lo ocurrido y argumentó que esa actualización se trataba una medida automática que CFK había definido en el año 2010.

"Lo hacía más valiente Presidente", cuestionó la ex jefa de Estado en un mensaje publicado en la red social X. "Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue".

Con cierta sorna y en una crítica por partida doble, CFK comparó -sin mencionarlo explícitamente- a Milei con Alberto Fernández cuando estalló el escándalo por la fiesta de cumpleaños que hizo Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, en el marco de la cuarentena por COVID-19. Tras conocerse aquel episodio, el expresidente se disculpó e intentó excusarse por lo ocurrido.

Se trata de la segunda controversia que estalló en la semana por los incrementos de los haberes de los funcionarios políticos, en pleno contexto de las medidas de ajuste que impulsa el Gobierno.