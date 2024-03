Juan Carlos Romero apuntó contra el kirchnerismo: "Cuando estaban era todo válido y ahora no"

Juan Carlos Romero, senador por Salta, fue uno de los 25 integrantes de la Cámara Alta que votó a favor del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei y durante su intervención, no solo apoyó los cambios que realiza el actual gobierno nacional, sino que además apuntó contra los "20 años del kirchnerismo".

"A pocos días de asumir este gobierno, advertí la reacción desmedida que tuvo la dirigencia que había perdido las elecciones, como así también muchos sectores del gremialismo. A los pocos días se notó la intolerancia que tiene una doble vara y que justificó el relato de los 20 años del kirchnerismo. Las imputaciones o condenas eran tomadas como épicas y ya se han tocado los valores, se ha convertido de la barbaridad a la normalidad, se profundizó una grieta de la que no podemos salir".

El exgobernador de Salta sostuvo que "el país no está mejor ni en materia económica, ni social que hace 20 o 40 años, ni tampoco en materia educativa. Yo si rescato los derechos conquistados, las leyes que garantizan más igualdad y la defensa de los derechos humanos como política de Estado, pero hemos perdido en el resto".

La doble vara en el Senado

Romero recordó que en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, hubo diferentes delegaciones "en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Esa emergencia se extendió por los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. En 2019, Alberto Fernández declaró emergencia pública, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria y energética, sanitaria, social y las tuvo hasta el 31 de diciembre de 2023". Y advirtió que hubo "poca voluntad" en el Senado para aprobar el DNU del actual gobierno.

"Quiero ver ahora con las leyes que presentamos de derecho laboral, de relaciones laborales, o la ley para ratificar la ley civil como métodos para relacionarse los alquileres, veremos la voluntad que hay de aprobar o destruir todas las leyes, si es cuestión de poner el lapiz rojo y tacharlas", agregó.

El senador salteño indicó que votaría a favor porque "no me parece escandaloso este DNU". "Hoy se habla que legislación es un crimen legislativo. ¿Qué es eso? Ya alteramos el lenguaje, inventamos figuras jurídicas que no existen. Es esa doble vara que cuando estaba el kircherismo era todo válido y ahora no. Todos tuvieron delegación. A mí no me asusta este DNU y voy a votar a favor. Nada me parece escandaloso".

Luego aprovechó su palabra para recordar que Argentina iba en camino a ser Venezuela y dijo que no solo superó al país bolivariano, sino que además el nuevo destino iba a ser parecerse a Haití: "Hablaron de lo constitucional pero fueron al fondo también y no les gusta el fondo. No les gusta que haya cambios en el país porque el kirchnerismo está convencido que veníamos bien y no veníamos bien. Y si hubieran seguido, hubiera sido peor. Dije muchas veces que íbamos en camino a ser Venezuela y lo confirmé cuando tuvimos más inflacion que Venezuela el año pasado. Si seguía el kirchnerismo, seríamos Haití, ese era el camino".

"Probemos con lo opuesto"

Al continuar con su palabra, Romero apoyó nuevamente los cambios que plantea este gobierno y dijo que la oposición "no capta que al colectivismo y estatismo ya lo probamos más de 20 años. Alguien que viene a hacer lo contrario a aquello que nos traía mal, está mal para ellos. Probemos con lo opuesto a ver si salimos del pozo que veníamos. Nadie va a valorar que el Banco Central, que estaba en rojo, esté recuperando divisas. ¿A quién le importa que el riesgo país vaya bajando? Bueno, algún día esas cosas tienen que ser útiles para otras".

"Acá se habló de que es constitucional por materia y necesidad y urgencia. Se olvidan del DNU 297 del 2020 en donde hubo 21.600 detenidos por circular en el país. Quedó detenido un surfer de 27 años. Fue preso, condenado y escrachado. También fue demorada una señora de 83 años por tomar sol en Palermo".

Sostuvo que "este decreto deroga leyes obsoletas, muchas de ellas de la época de (Juan Carlos) Onganía", quien fuera presidente de la Nación entre 1966 y 1970.

Pidió que haya más empleados en blanco

Romero también habló de los gremialistas y sostuvo que tendrán mayor represenatividad "cuando haya menos trabajadores en negro".

"Nos desgarramos las vestiduras defendiendo las leyes de militares y decretos del 45, es un documento extenso y puede tener errores, pero no vi ningún conflicto salvo la defensa que hicieron los gremialistas en sus derechos de organización. Presentamos una ley para modernizar cosas sin meternos en conflicto con organizaciones gremiales. Cuando haya menos trabajadores en negro y los gremios dupliquen capacidad de afiliación, en ese momento discutiremos representatividad y organizaciones, pero ahora hay que bajar el empleo en negro".

El senador también se refirió a la famosa ley de alquileres y sostuvo que los funcionarios terminaron perjudicando a los inquilinos. "¿Cuántas veces dio vueltas en el Senado la ley de alquileres y cada vez la hacíamos peor porque ustedes están convencidos que protegíamos a inquilinos y no fue así. Los perjudicamos. Hoy, en cambio, hay más ofertas de alquileres. ¿Por qué vamos a obligar a los propietarios a no subir el monto si hubo un 200% de inflación? se los castiga por ser capitalistas".

Aerolíneas Argentinas, "una cueva de la militancia"

Antes de finalizar, el representante salteño de Cambio Federal habló del código aeronáutico. "En argentina no vuelan ni 20 millones de personas y en Italia, un país mucho más chico y con más opciones, vuelan 130 millones. Sin embargo acá estamos contentos con que paguemos el déficit de Argentina la mitad de los argentinos nunca vuelan".

"Adhiero a la idea que debe ser una empresa de los trabajadores. No es tirarle la empresa por la cabeza. Hay que darles la libertad a otras compañías para que vengan. Expulsaron a Latam y cada vez tenemos menos oferta. El monopolio de Aerolíneas Argentinas nos costó un millón de dólares por día. Era una cueva de la militancia como cada organismo del Estado", agregó.

Romero también recordó que por el código aduanero "vivíamos como Corea del Norte. Uno terminaba preso por traer un teléfono de afuera. ¿Qué era esto? Liberemos, compitamos, la gente para el doble electrónica por privilegiar a dos empresarios vivos que se instalaron en Tierra del Fuego. Hay mucha burocracia, trabas, corrupción. En 20 años cayo la educación, cayó la actividad, hubo un daño a la producción, se persiguió a las pymes, si fracasamos es porque no cambiamos".

Y mencionó dichos de Cristina Kirchner en 2010, mientras cumplía su primer mandato: "'Tal vez mañana me juzguen pero mientras tanto tengo que pagar la deuda voy a hacerlo. Estamos ante intento de destitución, la opsoción no cogobierna con el presidente', ¿saben quién lo dijo? Cristina antes de pagar la deuda, entonces no solo Milei se queja, Cristina también se quejaba cuando la oposición osaba frenarle algo en el Congreso. Yo ratifico mi apoyo al DNU y mi voto es favorable", cerró.