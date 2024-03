Javier Milei busca fondos internacionales para sacar el cepo

El presidente Javier Milei reveló ayer que trabaja en la conformación de un pool de créditos por un total de US$15.000 millones para acelerar la salida del cepo y la competencia de monedas. El jefe de Estado admitió que se avanza en una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero agregó que, para alcanzar esa suma, podrían sumarse aportes de otros organismos multilaterales, países e "inversores privados".

"Economía está negociando un nuevo acuerdo con el FMI. Si las condiciones son satisfactorias podríamos avanzar. Lo que hicimos en nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable porque bajamos 11 puntos de déficit, de los cuales cinco corresponden al Tesoro y seis al BCRA", añadió.

Milei reiteró que, en caso de que este plan no pueda concretarse, la salida del cepo se podría efectuar a mediados de año. Consultado sobre la situación económica, Milei afirmó que el país se encuentra "transitando el mes más duro" y advirtió que esta situación se extenderá "a los primeros días de abril".

"Luz al final del camino"

No obstante, reveló el resultado de una encuesta la cual señaló que el "70% de los argentinos está viendo la luz al final del camino". "La gente tiene claro que lo está pasando muy duro, pero cree que hay salida", insistió. Ante las críticas por el resultado de la inflación de febrero, Milei respaldó la actuación del titular del Indec, Marco Lavagna, y afirmó que "está haciendo un trabajo impecable".

En otro orden, el jefe de Estado destacó el resultado que provocó la baja de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central. "Días atrás le metimos un martillazo a la tasa de interés. Eso en otro contexto hubiera provocado un salto brutal del dólar, pero eso no sucedió, seguimos comprando dólares", remarcó.

Consultado sobre si el Ministerio de Trabajo está obturando la homologación de paritarias con acuerdos por encima de la inflación, Milei optó por no pronunciarse. "No tengo esos datos. Tendría que verlo", indicó ante la delicada denuncia que están realizando los gremios.

Deuda

En febrero el stock de deuda pública bruta ascendió a US$ 386.537 millones, por el ajuste de la deuda en pesos atada a la inflación, y pese a los pagos de deuda que se hicieron el mes pasado. Es un aumento de U$S 5.265 millones frente a los US$ 381.272 millones de enero, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Finanzas.

Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$ 5.259 millones. La variación se debe al aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 14.012 millones, mientras se redujo en moneda extranjera en US$ 8.753 millones. Del total, la deuda en pesos representa el 32,51% y en moneda extranjera el 67,49%.