En el Senado pudo verse el choque entre el fracaso kirchnerista y la impericia libertaria

El jueves 14 fue un día crucial. El rechazo del Senado al de Javier Milei provoca necesariamente un cimbronazo a la autoridad del gobierno. No se sabe aún la suerte que ha de correr en Diputados, ya que si no lo rechazan ambas cámaras del Congreso va a seguir vigente.

Ese decreto y la ley de Bases o proyecto ómnibus, que ya naufragó en el parlamento, contienen todo el plan de gobierno concebido por los libertarios.

Y aquí se vislumbran los variados rostros de la crisis. En primer lugar, el desafortunado comunicado de la Casa Rosada reprochando a la vicepresidenta Victoria Villarruel por "manejarse con agenda propia" al acceder al pedido de un gran número de senadores para que se tratara el DNU.

Los comunicados del actual oficialismo suelen ser deplorables. En este caso, peor, porque Villarruel, con esa convocatoria trazó una diferencia axial con su antecesora. Cristina Kirchner jamás hubiera corrido el riesgo de perder en el recinto y, menos, a pedido de sus adversarios. Pero hay más: durante 2023, el Senado sesionó cinco veces y, en cambio, este verano, no hubo vacaciones.

La sesión permitió mostrar en forma diáfana la orfandad política de los argentinos: no solo los radicales mostraron sus ambigüedades frente a la sociedad, sino que los senadores kirchneristas expusieron la carencia absoluta de líderes, de proyectos y de respuesta. Todos sus discursos contra el contenido, la necesidad y la urgencia del decreto describieron la catástrofe social que dejaron dos décadas de kirchnerismo. Ellos la mostraron, pero atribuyéndola a Milei. El alegato final del senador formoseño, José Mayans -representante de Gildo Insfrán y vocero de Cristina-, horrorizándose de que se lo sospeche de corrupción mostró, no falta de autocrítica, sino la creencia de que la gente que lo escucha le puede llegar a creer.

Así se entiende por qué todos perdieran ante un " sider".

Ambos proyectos, que para Milei y los libertarios son "fundacionales", plantean lo que ellos proponen para lograr el saneamiento fiscal, pero nada más.

De todos modos, es muy bueno que ese contenido sea debatido por el Congreso, porque en materia fiscal el país no da para más. Y de esto hace tiempo. El kirchnerismo tiró de la cuerda hasta el extremo durante sus 16 años de presidencias gastando en nombre de la justicia social los recursos que el Estado no tenía y generando una deuda interna catastrófica, cuya cara visible es la inflación estructural. Es que los problemas fiscales, en nuestro país, son consecuencia de múltiples factores, pero uno de ellos es la incapacidad de los gobiernos (por razones propias, del país o de factores externos) para ponerle proa al sistema productivo, estimular la inversión tecnológica y asegurar dos cosas: que el sector privado pudiera continuar como generador de empleo genuino y que el sistema educativo exhibiera capacidad de inclusión suficiente como para que todos los jóvenes estuvieran preparados para el trabajo y la universidad.

Entre Austria y Caracas

Basta comparar la historia de nuestro país con China, Corea del Sur o de la India en los últimos 70 años para comprender algunas diferencias.

El kirchnerismo solo entiende de la caja para financiar la militancia rentada o para administrar subsidios con control de auditoría.

Claro que los criterios "austríacos" de Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger no son más acertados: el equilibrio fiscal, las reservas del Tesoro, el crédito accesible y el financiamiento genuino del Estado no se van a resolver por obra y magia del "mercado".

El "ajuste" en base al desfinanciamiento de las provincias, la licuación de salarios y jubilaciones, la paralización de obras públicas y los tarifazos será insostenible. Los números lo dejan a la vista y el futuro se puede volver intransitable.

El modelo bolivariano fundió a todos los países por donde se aplicó: Venezuela y Argentina lo dejan a la vista. El culto al "dios Estado" y al "dios Mercado" conducen al mismo desenlace, simplemente, porque la vida de los pueblos no se desenvuelve con mistificaciones.

El Estado debe priorizar sus gastos en funciones esenciales. La educación y el sistema de salud están en decadencia. La inseguridad tiene un crecimiento vegetativo, con focos muy graves en Rosario y en el conurbano, donde abundan las sobreactuaciones, pero falta fondos y, sobre todo, pericia.

No es lo único, pero es donde se evidencia el desorden. Salir del caos supone, previamente, construir un camino seguro. La estabilidad social en un país con un 50% de pobres y un 90% de ciudadanos desesperanzados es frágil y no se puede ponerla en riesgo con un ajuste a ciegas.

El juego de la gallina

Frente al vacío de autocrítica, de proyecto y de liderazgos de la oposición, Milei debe demostrar que es capaz de responder con política, es decir, diálogos, acuerdo y espíritu democrático.

Hasta ahora, Milei reniega de la política, confunde "acuerdo" con "componenda" y prefiere seguir jugando "el juego de la gallina". Esa idea tan ilustrativa de dos automovilistas que corren en sentido contrario y van a chocar de frente si el más prudente no se corre. Gana el imprudente. El problema es que en este juego hacen falta dos, y en el Senado quedó a la vista que el oponente de Milei no se va a correr, porque no tiene nada que perder. Entonces, chocaríamos todos.

El Presidente ya sabe el precio que se paga cuando, por imprudencia e impericia, intenta pelearse con todos los gobernadores a la vez: tiene que retroceder.

Si el DNU y la ley Bases se subdividen racionalmente y si el presidente y los ministros se bajan del caballo y empiezan a dialogar con legisladores y gobernadores, la suerte de su proyecto puede ser otra. Si continúan en la carrera suicida, lo que se va a chocar es el país.

La Vice hizo la diferencia en el oficialismo

Los reproches a la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber abierto la posibilidad de sesionar en el Senado para tratar el mega DNU fueron otra muestra de fragilidad ideológica. El oficialismo le pidió que hiciera lo mismo que ellos le reprochan al kirchnerismo: si no hay votos no hay sesión. Si los proyectos hubieran comenzado por el diálogo, y no por la imposición, todo sería diferente. Síntomas del funcionamiento del círculo de decisión, pequeño y casi esotérico, que rodea al presidente Milei. Un círculo, al parecer, inexperto y bastante autoritario.