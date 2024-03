Murió Roberto Perdía, uno de los líderes de Montoneros

Roberto Perdía, quien había sido miembro de la organización Montoneros durante la década de 1970 y que, durante la dictadura militar argentina, tuvo que mantenerse exiliado en Madrid, falleció este miércoles. Tenía 82 años.

Al integrar la cúpula de la organización guerrillera fue uno de los organizadores de la “Operación Primicia”. Así se llamó al sangriento ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa en el que murieron 12 montoneros y 12 defensores del cuartel, de los cuales 10 eran conscriptos.

Una complejidad con muchas dificultades

El ex guerrillero se había referido a aquel despliegue como “la acción militar más importante que se hizo en la Argentina”. “No por el volumen, sino por la complejidad que tenía. Un avión, más de mil kilómetros, ir y volver. Una complejidad muy grande que terminó con muchas dificultades”, había dicho hace unos años atrás en una entrevista.

Al ser consultado por si tenía algún arrepentimiento por el ataque, Perdía respondió que sentía dolor. “Cada uno de los hechos merecería un análisis particular -remarcó-. Para mí la palabra no es arrepentimiento. Sí hay un dolor de todo eso y es un dolor colectivo, de la sociedad. Y fundamentalmente un dolor mucho, mucho más profundo en el sentido que aquellos sueños de miles de compañeros no se pudieron realizar”, agregó en aquel diálogo con Infobae.

Era abogado y en los últimos años había sido muy crítico del peronismo. Además, había elogiado la gestión de Néstor Kirchner como jefe de Estado. “Desde los intereses del pueblo, el mejor gobierno fue el de Néstor Kirchner a quien lo benefició el precio internacional de los commodities primarios”, había dicho.

En agosto de 2003, había sido detenido por una causa judicial vinculada a la desaparición de militantes montoneros, sin embargo​, fue liberado a fines de octubre de ese mismo año.