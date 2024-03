El Gobierno logra un apoyo clave para la ley de Bases

El ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo ayer reuniones en Casa Rosada con referentes del PRO para ratificar el respaldo de ese espacio a la nueva ley de Bases que girará el oficialismo al Congreso.

Ayer el funcionario recibió en su despacho de la sede gubernamental al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y luego a tres diputados del bloque del PRO, Cristian Ritondo, Silvia Lospenatto y Silvana Giúdici.

Si bien el PRO, a través del voto positivo de todos sus diputados durante las sesiones extraordinarias de enero, ya había acompañado la primera versión de la ley ómnibus que al final naufragó por los votos negativos en el tratamiento en particular, ahora Francos decidió volver a reunirse con sus referentes para ratificar el apoyo de esta fuerza, que se viene mostrando como aliada de los libertarios.

Tras la reunión, Ritondo confirmó que el PRO volverá a votar a favor del proyecto del Gobierno, en su nueva versión más acotada que la original, para avanzar en desregulaciones de la economía, entre otras iniciativas que encierran sus 266 artículos más sus anexos.

"El bloque del PRO va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para el tema de atraer inversiones", confirmó Ritondo a un grupo de periodistas acreditados.

Al respecto, se mostró confiado en que ahora la iniciativa sí sea aprobada y que no fracase como en enero pasado: "No creo que vuelva a pasar lo de antes, ahora los artículos se conocen, son más claros, no hay lugar para el tema de votarla en general pero después no en particular", consideró el titular de la bancada.

Se espera que la iniciativa, que aún se conoce a través de un borrador y su versión final debe girarse al Congreso, se comience a tratar en comisiones a mediados de abril y que para alrededor del 24 de ese mes llegue al recinto.

Una de las claves para que el oficialismo pueda sacar adelante el proyecto será la postura que adopten los diputados del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto: "Esperemos que ahora pueda ordenar a la tropa", deslizaron los representantes del PRO ante una consulta de Noticias Argentinas.

En el marco de los encuentros que encabeza para sacar adelante el nuevo proyecto de la ley de Bases, Francos se reunirá hoy en Salta con 10 gobernadores del norte argentino, mientras que la semana próxima hará lo propio con los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio.

Puja por Ganancias

Una de las cuestiones que todavía genera conflicto es el impuesto a las ganancias, ya que los mandatarios de las provincias del sur se niegan a que se retrotraiga la cuarta categoría, mientras que los del norte reclaman que se haga.

La Casa Rosada aguarda que los gobernadores se pongan de acuerdo y tratan de intervenir lo menos posible pero dejaron claro que el impuesto tiene que volver, ya que hay que aumentar la recaudación.