Más irregularidades durante la gestión de Alberto Fernández

Una auditoría ordenada por el Gobierno nacional habría arrojado múltiples irregularidades durante la gestión del presidente Alberto Fernández. Así lo especifica una investigación periodística en la que se destacan compras multimillonarias y problemas con la Línea 144, entre otros asuntos.

Entre los puntos más escandalosos, un informe del diario La Nación resalta la compra de yerba en el ex Ministerio de Desarrollo Social. La yerba mate fue el principal alimento adquirido, según el periódico, por un total de $21.054.878.400.

Por el lado del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, se habrían detectado deficiencias en la Línea 144, dedicada para los casos de violencia de género. Solo habría cumplido la primera mitad de esa tarea, según la auditoría, que advirtió una "ineficiencia en las acciones implementadas para el seguimiento y supervisión de los llamados recibidos en la Dirección Nacional de Asistencia". Tenía como objetivo no solo atender, sino darle seguimiento a las denuncias. Esta línea habría cumplido solo con la primera parte del proceso.

Sobre el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, encargado, entre otras cosas, de la construcción de viviendas, la auditoría dijo que no consta que se hayan realizado visitas del personal del entonces ministerio a cada obra con posterioridad a la recepción de los informes de prefactibilidad. Agregó que esta situación "podría determinar que se realicen transferencias de montos que no coincidan con los trabajos a ejecutar, como así también establecer la existencia de defectos o vicios ocultos no detectados anteriormente en los trabajos ya realizados".

Una de las curiosidades que la auditoría reveló sobre el patrimonio estatal es la valorización del arte que yace en posesión de Cancillería, en el Palacio San Martín, embajadas y otras dependencias. El total asciende a US$19.240.875,66, de las cuales las obras que están en la Argentina suman unos US$15 millones.

Otro de los puntos que salpica al expresidente Fernández viene por el lado audiovisual. El video de menos de dos minutos que publicó el exmandatario desde su cuenta con el objetivo de repasar "lo positivo" de su gestión tuvo un costo de $111.320.000. Fernández se encuentra en el ojo de la tormenta en las últimas semanas luego de que se destapara una supuesta trama corrupción en la contratación de seguros mediante el broker Héctor Martínez Sosa.