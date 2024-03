El dólar blue en Salta cae en la previa del feriado XXL

En una semana laboral corta y ante un fin de semana súper XXL, los comprados y vendedores de dólares en las calles salteñas cerraron la jornada con una buena noticia. La cotización del dólar blue terminó en baja y cerró $975 para la compra, $1.030 para la venta en las calles. Mientras que en las cuevas de la city salteña terminó a $995 y $1020 respectivamente.

La baja se dio en todos los sectores ya que ayer la jornada cambiaria finalizó en las calles a $990 para compra y $1040 en la venta mientras que en las oficinas marcó $1005 y $1030.

Es decir que el descenso fue de entre $10 y $15 dependiendo del lugar elegido para realizar el cambio paralelo.

En Buenos Aires, el oficial cotizó a $843,36 en la compra y para venta $901.

Para tener en cuenta: seis días sin bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que todos los bancos del país permanecerán cerrados durante 6 días consecutivos por los feriados nacionales de Semana Santa, el feriado puente y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Aunque el Jueves 28 no es considerado un feriado oficial (día no laborable), no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país, lo que podría generar inconvenientes para quienes necesiten realizar operaciones presenciales.

Los bancos no operarán durante los días jueves 28, viernes 29 de marzo, lunes 1 y martes 2 de abril.

También estarán suspendidas la toma de rescates y suscripciones de todos los Fondos Comunes de Inversión durante esas fechas, y no habrá operaciones de mercado debido a la falta de clearing bancario.

El último día hábil para los bancos de marzo será el miércoles 27, y las actividades bancarias se retomarán el miércoles 3 de abril en horarios habituales.

Durante este período, los servicios de cajeros automáticos, homebanking y sistemas de pagos digitales seguirán operativos. Las tarjetas de débito y crédito funcionarán con normalidad, permitiendo realizar pagos y transferencias