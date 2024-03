Los gobernadores, conformes con "mejorar el diálogo"

Ayer se concretó un hecho impensado semanas atrás: una reunión del Gobierno con prácticamente todos los gobernadores del país. Luego de los enfrentamientos con las provincias y el fracaso de la ley ómnibus, hubo un primer acercamiento que sirvió de base para lo que será la futura firma del Pacto de Mayo en Córdoba.

Sin bien hubo reclamos cruzados, en general, los mandatarios la califican de "muy buena" aunque el encuentro no dejó conclusiones, sino que abrió el camino para debates que apuntarán a que se vote una ley ómnibus más corta que la original y a cerrar un paquete fiscal. El principal punto de desacuerdo es la restitución del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios.

Para la mayoría fue el primer contacto directo con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El consenso, por ahora, entre los mandatarios es que esta nueva ronda de conversaciones sea "más ordenada" y "directa" que la que hubo en enero y febrero. Todos esperan a ver cómo evoluciona la "letra chica" en la discusión.

La intención es que en abril se esté debatiendo en el Congreso la ley de bases de manera tal de llegar con ese tema terminado de cara al "Pacto de Mayo".

"Fue una buena reunión, donde se escuchó a todos", expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "El resultado de la reunión es positivo", aseguró el chubutense Ignacio Torres tras el encuentro. "Celebro la situación de diálogo y que sea el principio de un cambio en la relación. Que no sea un toma y daca", agregó.

"Hay algunas diferencias y tenemos que trabajar en la letra fina de lo que se va a presentar en los próximos días en el Congreso", expresó. "El alivio fiscal a las provincias no es tal. Se nos pide que nos hagamos cargo de todo y cada vez es más chica la coparticipación. No se discuten recursos, se habla de responsabilidades y derechos", remarcó.

"Hay que discutir una Argentina verdaderamente federal y la reunión fue favorable a eso. Se habló de contener a los sectores más vulnerables", indicó Torres.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó desde su cuenta de X que "Recibimos una nueva versión de la ley de bases y el nuevo marco productivo. Comprendemos la importancia de alcanzar consensos institucionales y nos comprometimos a generar el ámbito de discusión necesario para su tratamiento en el Congreso de la Nación".

En la misma línea, agregó: "Planteamos nuestra oposición a que las trabajadoras y trabajadores rionegrinos vuelvan a pagar el Impuesto a las Ganancias. No dejaremos de reclamar lo que merecemos", aseguró el mandatario.

Dos temas clave en la discusión

Una nueva ley bases: El Gobierno insistió ayer ante los gobernadores con la aprobación de una nueva ley de bases, aunque reducida a menos de 300 artículos (dicen que serían 190). Volverá a figurar la privatización de empresas estatales, un listado que incluiría a Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y otras que habían sido retiradas durante la primera discusión de la ley precisamente a pedido de los gobernadores.

En el nuevo proyecto volverán a estar las facultades extraordinarias para el Ejecutivo y la declaración de emergencias, dos temas que los gobernadores buscaron limitar en el debate anterior. Incluiría, además, la nueva fórmula jubilatoria, otro tema polémico porque el Gobierno quiere seguir "pisando" estos haberes para no incrementar su gasto. Otros temas serán la protección a las grandes inversiones y un nuevo régimen hidrocarburífero.

Impuesto a las ganancias: En el último trimestre del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández dispuso eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, lo que redujo la recaudación de ese tributo, que se coparticipa. Pero esta medida, que buscaba apuntalar la candidatura presidencial de Sergio Massa, terminó afectando a las provincias que vieron reducidos los ingresos por este concepto.

Ahora, el Gobierno de Javier Milei propone restablecer las categorías a partir de un piso bajo (se habla entre $1 y $1,5 millón) pero con escalas suaves. Los gobernadores no tienen una postura unificada. Los patagónicos rechazan la baja del mínimo no imponible porque los sueldos en sus distritos están entre los más elevados del país. En cambio, los gobernadores norteños apoyan la reforma de Ganancias, aunque el criterio aún no tiene consenso.