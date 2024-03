Moyano quiere un nuevo paro general de la CGT contra Milei

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano alertó que la central obrera podría realizar el segundo paro general contra el Gobierno del presidente Javier Milei para fines de marzo o comienzos de abril y advirtió sobre la "creciente conflictividad social". Al analizar el panorama, el referente camionero indicó que "cada actividad está defendiendo a sus trabajadores, por eso hay paros sectoriales como los aeronáuticos, los ferroviarios, los maestros". Y auguró que "marzo va a ser un mes complicado". "Hoy va a haber una marcha multitudinaria de mujeres. El 24 de marzo creo que va a ser una de las marchas más grandes de los últimos años", señaló el dirigente sindical.

"En vez de avanzar, retrocedemos. Fuimos de los que más impulsamos que se elimine la cuarta categoría de Ganancias. Ahora nuevamente el ajuste lo pagan los trabajadores, como lo están pagando los jubilados, los estatales. Y del otro lado, Paolo Rocca, los bancos, el campo, las mineras siguen llevándosela en pala", cuestionó. En declaraciones radiales, Pablo Moyano también indicó cuándo podría realizarse el segundo paro general de la CGT contra el Gobierno de La Libertad Avanza, luego de la medida de fuerza realizada el pasado 24 de enero. "Todo eso va a ir sumando a esa conflictividad social para que a finales de marzo o principios de abril... Seguramente la CGT tiene que ir pensando alguna medida para esa fecha", indicó. "Lamentablemente no queda otra salida que un paro general de Camioneros o una gran movilización a la Secretaría de Trabajo".

Tras ello, explicó el conflicto entre los gremios y la administración libertaria por las paritarias. "Hubo un paro de trenes porque no acordaron, a los maestros les ofrecen cifras ridículas, con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tampoco han acordado. Han puesto un piso del 12 al 15 por ciento. Es ridículo", sostuvo Moyano. Además, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, por la falta de acuerdo. "Te han puesto un techo, tanto que hablan de la libertad... ¿Qué carajo tienen que meterse Caputo o Posse o el mismo Presidente en un acuerdo entre privados? Así está el Gobierno. Esperemos que se aplique [la paritaria] y si no, la única salida es un gran paro de camioneros o movilizaciones", lanzó. Con respecto a la conflictividad social a la que se refiere, el sindicalista explicó: "La guita no alcanza. Yo creo que esa bronca que se está dando en distintos sectores va a ir creciendo a medida que vayan creciendo los aumentos de los productos alimenticios".