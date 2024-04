El desconsolado relato de la maestra que sufrió una brutal paliza de su alumno de 12 años

Una maestra fue brutalmente golpeada por un alumno de 12 años en el comedor de la Escuela de Educación Primaria 25 “General Juan Gregorio Lemos” de la ciudad de Bahía Blanca. La docente contó que el chico ya tenía antecedentes de violencia en otro establecimiento educativo, y reflexiona: “La violencia escolar crece porque cada vez tenemos menos herramientas para tomar alguna medida”.

En diálogo con La Brújula 24 la docente agredida, Ana María Lencina, dio detalles de las circunstancias en las que se produjo el ataque que le provocó un desvío del tabique y fractura maxilofacial. Asimismo, resaltó que se trata de un chico con un contexto familiar complejo cuyo padre, actualmente, se encuentra preso.

Según relató, un llamado de atención que le hizo al menor cuando entraba al comedor del colegio para desayunar fue lo que desencadenó la agresión. “Le pedí que se sacara la capucha, ya que en la escuela hay reglas que cumplir. Se paró arriba del banco y me pegó una piña”, afirmó Lencina.

“Siempre me insultaba, pero nunca imaginé que me fuera a pegar. Es una pena que tengamos que llegar a esto”, lamentó la maestra, que tuvo que recibir asistencia médica tras la agresión. “Estoy haciendo todos los estudios, en este momento tengo mucho dolor. Me hicieron tomografías y ver cómo continúa”, detalló.

Si bien, contó, este fue el primer ataque que sufrió en sus 20 años de carrera como docente, Lencina señaló: “Todas las docentes tenemos algún alumno de estas características, pero nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto. Siempre se piensa que, con el diálogo, se puede solucionar”.

Por el hecho se abrió una investigación de oficio en la Comisaría 7ma de Bahía Blanca e interviene la UFIJ N°1 de menores. Aunque el agresor no puede quedar detenido por ser menor de edad, la fiscal Betina Úngaro podría disponer una medida restrictiva de la libertad de manera ambulatoria.