El oficialismo y el PRO proponen eliminar el "dietazo" en el Senado

Pocas horas de transcurrido el aumento del 165% que los senadores se auto otorgaron en una votación sin debate, a mano alzada, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, anunció que presentará un proyecto de ley para dar marcha atrás con el aumento que llevará a los legisladores a cobrar más de $4 millones de bolsillo.

"Nosotros estamos presentando hoy (por ayer) un proyecto de resolución para retrotraer el aumento", ratificó el titular de la bancada libertaria en el Senado luego del cimbronazo que generó la votación que intentó pasar inadvertida en medio de la sesión de la Cámara alta.

También el PRO presentará un proyecto de resolución con el mismo propósito: retrotraer lo que muchos ya llaman el "dietazo".

"Desde nuestro bloque presentamos un proyecto de resolución para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores votada en el día de ayer", indicó el bloque amarillo en un comunicado.

La Libertad Avanza y el PRO no tendrán el camino fácil para lograr desandar el aumento, ya que sumando ambas bancadas solamente juntan 13 votos sobre un total de 72. Podrían juntar algunos votos más de radicales que se expresaron en sintonía como Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Carolina Losada, pero seguirían muy lejos de una mayoría.

El sueldo 13

Por si fuera poco con el aumento del 165%, que llevará el salario de bolsillo de los senadores de $1,7 a $4,3 millones, ayer se supo que en la resolución se incluyó también un aguinaldo que hasta ahora no percibían.

En el texto se plantea que los senadores pasarán a percibir 13 dietas anuales, cuando hasta el momento cobraban 12.

"Establécese que a partir del mes de mayo del presente año los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas serán equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo", consigna el proyecto.

La votación

Si bien la foto final de la votación dejó una mayoría de manos levantadas y una minoría que no lo hizo, no quedaron registros oficiales de votos negativos. Es el caso de los senadores oficialistas, que mostraron indignación con lo aprobado, pero en el recinto no levantaron la mano y con ello no formalizaron su voto de rechazo, como lo que exige el reglamento del Senado en el artículo 205 sobre la votación a mano alzada.

Si se hubiera llamado a una votación nominal en lugar de a mano alzada, habría quedado claro quiénes votaron a favor y quiénes en contra, pero esto podría haber atentando contra la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la resolución. La decisión de votar a mano alzada fue deliberada: tenía como objetivo evitar el riesgo de que se cayera la aprobación del aumento de dietas.