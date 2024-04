Proponen cambiar el huso horario del país para ahorrar energía

Con el objetivo del ahorro energético, y en línea con lo que hacen los países europeos y muchos de América del Sur con el cambio de estación, el diputado radical y exvicepresidente Julio Cobos propone cambiar el huso horario en todo el territorio nacional. De esta manera, se dispone modificar el rango actual (-3) y llevarlo a (-4), que es el que corresponde, según el sistema internacional.

“Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4), y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, sostuvo el diputado al insistir con su proyecto, que ya había presentado en 2022.

“El país se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5; sin embargo usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4", agregó Cobos, que también fue gobernador de Mendoza.

“Cada Estado tiene la capacidad de definir su hora oficial porque no existe un tratado internacional que obligue a las partes a adoptar una opción particular. Sin embargo y por lógicas razones de coordinación, la mayoría de los países elige definir su hora oficial a partir de UTC (Tiempo Universal Coordinado, por su sigla en inglés), manteniendo la armonía con el sistema de husos horarios”, explicó Cobos en aquél entonces, cuando fue el pionero de esa iniciativa a nivel nacional.Y agregó: “La Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Por eso buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona”.

Así, por un lado, la propuesta del exgobernador de Mendoza consiste en establecer como hora oficial en toda la Argentina, la del huso horario de cuatro horas al Oeste del meridiano de Greenwich, que es en realidad la que le corresponde al país dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios. Por otro, faculta al Poder Ejecutivo, en caso de que se considere necesario, a modificar la hora correspondiente al huso horario de tres horas al Oeste de meridiano de Greenwich, para el período estival, y que sea éste quien fije la fecha de iniciación y de terminación del mismpo.

Asimismo, en el proyecto se proponen a los países integrantes del Mercosur establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación; para facilitar, entre otras, las relaciones de las actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte. “Dicha coordinación propondrá el mayor aprovechamiento de la luz solar en procura de un uso eficiente de la energía, la preservación de los recursos naturales y un menor gasto de la población en consumo de energía eléctrica”, agregó Cobos.