El Gobierno ve un acuerdo por la ley Bases, pero los gobernadores prefieren esperar

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, se reunieron ayer con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, para limar disidencias respecto de la ley Bases y a la vez reclamar fondos y obras para sus distritos.

Al finalizar el encuentro, los funcionarios del Gabinete intentaron mostrar que lograron cerrar un acuerdo con los mandatarios provinciales, lo que le garantizaría al Ejecutivo contar con los votos para aprobar la también llamada ley ómnibus, así como el paquete fiscal.

Sin embargo, no fue lo que dijeron los mandatarios cuando salieron de la Casa Rosada, puesto que si bien se expresaron a favor de las leyes que impulsa el Gobierno nacional, decidieron quedar a la espera de recibir el texto definitivo del proyecto antes de que ingrese al Congreso, además de plantear la necesidad de una suba del piso de Ganancias, así como el envío de fondos para las cajas previsionales no transferidas a Nación -no reciben desde principios de año-, y luz verde para ejecutar obras en sus distritos.

"Fue una reunión positiva. Dialogamos con los gobernadores de Juntos por el Cambio sobre la ley Bases y el paquete fiscal. Hemos arribado a un acuerdo con los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos", fue la versión que dio Francos tras el encuentro con los mandatarios provinciales en Balcarce 50 que duró poco más de una hora.

En cambio, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo al salir de la reunión que tienen pensado "analizar" las propuestas del Gobierno y señaló que todavía hay algunas discrepancias sobre Ganancias y jubilaciones.

"Vamos a analizar esta semana las propuestas que nos hicieron llegar, tenemos algunas diferencias en el tema Ganancias y sobre el tema jubilaciones", aseguró Torres al salir del encuentro.

En esa línea, el mandatario chubutense expresó: "De cara al Pacto de Mayo, muchas de las propuestas se tomaron y celebro la voluntad de diálogo. Que haya espíritu crítico es positivo", dijo el mandatario patagónico.

Los reclamos

La restitución de Ganancias sigue sin quedar definida ya que el Gobierno propone un piso no imponible de $1,2 millones, mientras que los gobernadores -en especial los patagónicos- pretenden que esa cifra sea más elevada. Fuentes interiorizadas del encuentro de ayer indicaron que una opción que evalúan es que la escala del impuesto sea progresiva, con actualización automática y un piso que podría estar arriba de $1,5 millones.

En cuanto a las cajas previsionales, en la reunión se habló de hacer una consulta al Ministerio de Economía y a Anses sobre la posibilidad de que se genere un flujo de dinero a las provincias y, en paralelo, se resuelvan las auditorías que están en ejecución.

Con relación a la obra pública nacional en los distritos, funcionarios nacionales y gobernadores dialogaron sobre una evaluación del grado de avance de cada proyecto así como su posible transferencia a las provincias.

Ley Bases

En tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sumó: "Fue una reunión muy buena. Nosotros vamos a acompañar. Es una buena ley que le sirve a las provincias y a la Nación. No está confeccionada del todo, faltan definir aspectos de la letra chica".

Según uno de los presentes en el encuentro, la próxima semana "se va a trabajar en el texto de la ley para conseguir los consensos que permitan su aprobación tanto en general como en particular".

El Gobierno aspira a que el nuevo texto de la ley Bases empiece a tratarse en comisión el 17 de abril y llegue al recinto de Diputados una semana después, el 24. En el proyecto se pretende incluir la reforma laboral que figuraba en el DNU 70/2023, hoy frenado por amparos judiciales, y el capítulo fiscal que fue retirado de la primera versión de la ley.

Los mandatarios provinciales que formaron parte de la reunión son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Clara Muzzio (vicejefa del Gobierno porteño), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

También estuvieron presentes en la reunión el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario del Interior, Lisandro Catalán.

Dura caída de los giros a las provincias

En el primer trimestre las transferencias no automáticas pagadas (por fuera de la coparticipación) cayeron 85,8% interanual en términos reales. En marzo la baja real respecto del mismo mes de 2023 fue de 82,2%. En los tres primeros meses del año, los giros no automáticos pagados por la Nación a las 23 provincias y CABA sumaron $76.278 millones (de los cuales $56.805 millones fueron en marzo).

Según la consultora Politikon Chaco, los $76.278 millones fueron básicamente para hospitales y actividades socioeducativas; hubo 0 pesos para las 13 cajas de jubilaciones en manos las de provincias.