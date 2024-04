Allanamientos, pelea por abogados y un posible conflicto de intereses en la causa de los Seguros

Desde el 25 de febrero, cuando Ricardo Roa publicó en Clarín que existía otra caja negra escondida del gobierno de Alberto Fernández, el escándalo de los seguros no paró de crecer. El ex titular del Anses, Osvaldo Giordano, fue el impulsor de la causa judicial al entregar, en el despacho del juez federal Julián Ercolini, los contratos de los brokers amigos del ex presidente en esa dependencia pública realizados en medio de la pandemia.