Día del Trabajador: hubo tensión en el acto de izquierda por el protocolo antiquetes

El acto de partidos y organizaciones de izquierda por el 1 de Mayo terminó con momentos de tensión entre los participantes y efectivos de las fuerzas de seguridad, que aplicaron el protocolo antipiquetes.

Efectivos de la Policía Federal y Gendarmería Nacional desplegaban un operativo policial en la zona de Plaza de Mayo en los momentos finales del acto de fuerzas de izquierda por el Día Internacional del Trabajador, lo que generó algunas situaciones de tensión.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myrian Bregman consideró que el "operativo no tenía sentido" e inició conversaciones con jefe policiales para acordar el retiro de los manifestantes de manera pacífica.

Bregman mostró su desacuerdo con el despliegue, al entender que las fuerzas federales desalojaban a los manifestantes antes de tiempo.

El momento de tensión

La situación de tensión se dio cuando los asistentes se desplazaban por avenida Diagonal Sur y se encontraron con el operativo policial que incluyó motos y un camión hidrante.

Antes de la tensión, el dirigente de izquierda Néstor Pitrola sostuvo que el acto era para "luchar contra la reforma laboral y el gobierno de (Javier) Milei y sus cómplices”.

El Partido Obrero junto con sindicatos combativos como el SUTNA, AGD-UBA, la Junta Interna del Garrahan, Unión Ferroviaria Oeste, entre otros; el movimiento piquetero independiente y la izquierda marcharon desde Paseo Colón y Belgrano hasta el monumento al trabajo y de allí a un acto en Plaza de Mayo.

"No podemos dejar que pase gratuitamente"

“El gobierno de Milei en complicidad de sectores de la oposición como el PRO, el radicalismo, pichettistas, la Unión Cívica Radical votaron a favor de destruir las condiciones de vida de millones de trabajadores y entregarles una orgía de beneficios a empresarios y patronales. Nosotros eso no podemos dejar que pase gratuitamente. A diferencia de la CGT, no nos quedamos en nuestras casas. Venimos de jornadas larguísimas de vigilia en una sesión infame. Es por esto que hacemos un acto independiente de quienes no solamente nada hicieron contra la entrega de derechos históricos de los trabajadores sino quienes son cómplices", sostuvo Pitrola.

Y agregó: "No olvidamos que se han sentado a negociar con el gobierno de Milei en la Casa Rosada y de ahí que toda la Ley Bases no toca un centavo de la caja que maneja la burocracia sindical”.

A su turno, el diputado porteño Gabriel Solano afirmó que “este acto independiente pone en pie una tribuna de lucha contra el gobierno de Milei y sus socios".

"A la CGT le decimos que necesitamos un paro pero que sea activo y nacional, por una huelga general hasta derrotar el plan del gobierno nacional y la oposición. No podemos perdonarle a las centrales sindicales la ausencia en un momento tan importante para el pueblo. Cuando se trate esta ley en el Senado debemos ser tantos como fuimos durante la enorme jornada en defensa de la universidad pública”, afirmó Solano.