El Súper 20 ya tiene sus repechajes y play-offs definidos

La primera fase del Súper 20 ya es historia. Ya están definidos los equipos que jugarán la repesca para acceder a los octavos de final y los duelos que tendrá esa instancia a partir de los equipos que clasificaron directamente, como el caso de Salta Basket. Los infernales están entre los dieciséis mejores de la competencia previa a la Liga Nacional, toda una sorpresa siendo su primera temporada.

Con cuatro victorias y cuatro derrotas los dirigidos por Ricardo de Cecco clasificaron segundos en el grupo B, detrás de Instituto de Córdoba y por delante de equipos históricos como Olímpico de La Banda, Quimsa de Santiago del Estero y Atenas de Córdoba.

El rival que tendrá Salta Basket en los octavos de final será Estudiantes de Concordia, quinteto que está jugando la Liga Sudamericana y que es dirigido por Lucas Victoriano, exjugador de la Selección Argentina. La serie, al igual que el resto, se jugará al mejor de tres juegos; el primero se jugará el domingo en Entre Ríos y los dos restantes (1 y 2 de noviembre) en Salta.

Junto a Salta Basket (4-4) clasificaron directamente a los octavos Instituto (7-1) y Olímpico (3-5); la gloria cordobesa enfrentará al vencedor del repechaje entre Regatas de Corrientes (2-6) y Comunicaciones de Mercedes (2-6) y los bandeños jugarán contra La Unión de Formosa.

Los otros partidos del repechaje, que se iniciarán este miércoles, los protagonizarán Atenas de Córdoba (3-5) vs. Quimsa de Santiago (3-5), Obras Sanitarias (3-5) vs. Boca Juniors (2-6) y Quilmes (4-4) vs. Peñarol (3-5), ambos de Mar del Plata.

San Martín de Corrientes ganó el grupo A con récord de 7 triunfos y una derrota; su rival de octavos será el ganador de Atenas vs. Quimsa. De esa zona también clasificaron directamente La Unión de Formosa (6-2) y Estudiantes de Concordia (3-5).

El único equipo que mantiene su condición de invicto es San Lorenzo de Almagro, ganó sus ocho juegos del grupo C y es el claro favorito a quedarse con el título. Su rival de octavos será el ganador del duelo entre Quilmes y Peñarol. De ese mismo grupo clasificaron Ferro Carril Oeste (4-4) e Hispano Americano (3-5).

Los del barrio porteño de Caballito jugarán frente a Argentino de Quilmes (4-4), terceros del grupo D. En tanto, los de Río Gallegos se medirán contra Weber Bahía (4-4), segundos del D.

Por último, Gimnasia de Comodoro Rivadavia fue primero del Grupo D con registro de 5-3, el más bajo entre los líderes de cada zona. Su rival de octavos será quien surja vencedor de la serie entre Obras Sanitarias y Boca Juniors.