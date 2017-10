Calles rotas, entre las primera causas de accidentes

El mal estado de las calles y de las veredas y la mala ubicación de las señales constituyen una de las principales causas de accidentes, según las estadísticas del departamento Criminalística de la Policía de Salta.

Esta información dio a conocer ayer Alejandra María Ibáñez, docente de la Universidad Católica de Salta (Ucasal) y presidenta de la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico del Colegio de Arquitectos.

Alrededor de 40 estudiantes de Arquitectura de la Ucasal recorrieron ayer el microcentro para concientizar a la ciudadanía con la campaña Prioridad Peatón. Llevaban afiches con frases como “Todos somos peatones” o “El buen diseño capacita y el mal diseño discapacita”.

Ibáñez y Fernanda Sánchez Alegre son las arquitectas a cargo de la materia electiva “Accesibilidad al Medio Físico”, que busca que los chicos consideren el diseño universal desde que conciben un proyecto. Acompañaron la caminata la Secretaría de Discapacidad de la Provincia y la concejal Virginia Cornejo.

Durante una hora y media los jóvenes detectaron fallas de accesibilidad de la plaza 9 de Julio y alrededores: las luces que están en el piso deberían estar al ras, las tapas de las rejillas deberían tener agujeros menores a 2 centímetros, faltan rejas de alcorque que cubran las cazuelas de los árboles, guías direccionales para personas no videntes, señales táctiles de alerta y semáforos sonoros.

En las peatonales no hay itinerarios ni sendas accesibles para sillas de ruedas, señalética ni comunicación. Las rampas no cumplen con las pendientes que exige la Ley Nacional de Accesibilidad 24.314, a la que adhiere el Código de Edificación de la ciudad de Salta. “La ciudad está hecha para los autos”, concluyeron los chicos.

“Circular por nuestra ciudad es una odisea. Todo es conflictivo. Una persona con silla de ruedas debe circular por la calle”, observó Ibáñez, por la cantidad de barreras que hay en la vereda.

Diseño para todos

“Es importante que los chicos desde la escuela primaria conozcan esta problemática. Queremos que todos tengan la oportunidad de salir a la calle, sea cual sea su condición. Nuestro objetivo es la autonomía de la persona, desde que sale de su casa hasta que llega a destino y cuando regresa”, dijo Ibáñez a El Tribuno.

“Concientizamos para lograr una ciudad segura para todos. Hablar de accesibilidad es hablar de seguridad y de sustentabilidad. Todos somos iguales en dignidad y en el derecho a movernos en forma autónoma”, señaló y evaluó que sería bueno sumar interés político a este tema, con fondos que bajaran desde Nación. Sin embargo, en 2014, cuando llegaron fondos para el circuito accesible en la avenida Belgrano, este no se hizo.

Con respecto al plan Área Centro que realiza la Municipalidad, analizó: “Veo que tiene cosas que no son accesibles, por ejemplo, los bolardos, que producen accidentes. Está bueno que se empiece a trabajar con la temática. Ahora empezamos a ver los detalles”.

“Los arquitectos estamos encargados de diseñar para la calidad de vida y la inclusión. Somos diseñadores de la diversidad. Debemos lograr la inclusión a través de nuestros diseños”, expresó.

Desde 2011 existe la materia electiva de accesibilidad en la Facultad de Arquitectura. “Buscamos que esta sea una materia obligatoria, como piden desde Nación”, manifestó.

Mariano Puertas, estudiante, opinó: “Nuestra cátedra es opcional y debería ser obligatoria. Desde el principio deberíamos incorporar esto en el proceso del diseño”.