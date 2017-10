Una nueva mediación intentará resolver un conflicto por terrenos

Otra mediación se llevará a cabo hoy en la Ciudad Judicial de Metán para intentar resolver un conflicto por terrenos en la zona oeste del municipio, donde varias familias acampan desde hace un mes.

Las esperanzas están centradas en este nuevo llamado de la Justicia para tratar de resolver el enfrentamiento por tierras ubicadas al oeste de esta localidad del sur provincial.

Son más de 4 hectáreas que fueron adquiridas por la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna y que luego fueron donadas, con cargo, al IPV para la construcción de 157 casas.

Desde hace más de un mes vecinos que dijeron que fueron expulsados de la institución metanense y otros que aseguran que no cumplen con los requisitos del IPV, como los dos años de antigedad, para acceder a las casas, son los que llevan adelante un acampe en el lugar.

La fiscal Ana Inés Salinas confirmó que hoy, a partir de las 10 de la mañana, en la Ciudad Judicial de Metán, participarán de la mediación representantes de los que llevan adelante el acampe, de la Asociación de Mujeres y del IPV. Como así también que fueron invitadas a participar autoridades, como el intendente, Fernando Romeri y el senador, Roberto Gramaglia.

Cabe destacar que hubo denuncias cruzadas entre los que llevan adelante la protesta y el presidente de la asociación, Alan Figueroa. Pero el Instituto Provincial de la Vivienda también radicó una denuncia y solicitó el desalojo de los que acampan en los terrenos en los que se proyecta construir las casas. "Confiamos en que con este procedimiento de mediación, se pueda resolver la situación planteada con esos terrenos. Debido a la situación compleja es que va a participar un equipo de mediadores", dijo la fiscal Salinas.

Sigue el acampe

"Nosotros seguimos acampando para exigir lo que legalmente nos corresponde. Esperamos llegar a un acuerdo en esta nueva mediación y que sea rubricado por las partes. Cuando esté firmado y sellado, recién vamos a levantar el acampe para que una empresa pueda ingresar a trabajar en los terrenos, de lo contrario no vamos a acceder", dijo Verónica Herrera, quien dijo que fue expulsada de la asociación y es una de las acampantes.

"Hubo varios intentos de mediación con la asociación. Pero ahora va a ser distinto porque va a participar el IPV. Nosotros nos reunimos con su presidente, Sergio Zorpudes y le mostramos toda la documentación, los recibos de pago por las tierras y los planos, por lo que está al tanto de la situación", destacó. "El problema es que Figueroa no nos reconoce como compradores y dueños de los terrenos. Hizo la donación de todo, sin tener en cuenta a los expulsados y a los que no cumplían con los dos años de antigedad del IPV para acceder a las casas", dijo Herrera.

La mujer está embarazada y dijo que fueron días muy duros en el acampe, soportando lluvia, calor, frío y viento. "Hay personas enfermas. Somos 14 familias las que acampamos y vamos rotando", detalló.

Convenio con el IPV

El presidente de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna, Alan Figueroa, señaló que radicó una denuncia por la usurpación de los terrenos que dijo que actualmente pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda, porque se hizo una donación con cargo para la construcción de 157 casas para los asociados. Con respecto a los que no cumplen los requisitos para acceder a las casas que se van a construir manifestó: "Nos comunicaron de un decreto que establece un requisito de dos años de antigedad y hay unos 40 que no lo cumplen. Pero se están haciendo las gestiones para que ingresen. Para eso nos reunimos con el presidente del IPV, Sergio Zorpudes y el intendente, Fernando Romeri".

Sobre la situación de los expulsados dijo que es una situación de 2013. "Se los expulsó, a la mayoría, por falta de pago de la cuota social y aportes que establecía la asamblea". "Con esas personas se hizo el debido proceso y tuvieron el derecho de defensa. Inclusive algunos acudieron luego a Personería Jurídica y la entidad dijo que el procedimiento fue correcto. Son unas trece personas", destacó Figueroa.

Una cautelar

A fines de septiembre, la fiscal de Metán, Ana Inés Salinas, dictó una medida cautelar de no innovar para evitar que personas sigan ocupando terrenos que se encuentran en conflicto. Por eso dispuso también la permanente presencia policial en el sector. Ante el fracaso de la primera mediación entre los protestantes y el presidente de la asociación, Alan Figueroa, la fiscal decidió dictar la medida, con la intervención del juez de Garantías, Mario Dilascio. "La medida fue dispuesta para impedir que personas sigan ocupando el terreno, porque incluso podrían llegar a hacerlo gente que no tiene nada que ver con el conflicto, ante la situación planteada", dijo la fiscal Salinas en esa oportunidad. Por ahora, los que están asentados en los terrenos no fueron desalojados. "Estamos avanzando en la investigación en la que hay mucha documentación por analizar. Por un lado se investiga a los que ocuparon los terrenos, pero también el proceder de la comisión directiva de la asociación", destacó la representante del Ministerio Público.