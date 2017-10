El Frente para la Victoria no se presentó en el recinto para tratar el desafuero de De Vido

El bloque de diputados del Frente para la Victoria no se presentará en el recinto de diputados para tratar el desafuero de Julio De Vido por considerar que el oficialismo ya consiguió los votos necesarios. "Los números nos indican que el oficialismo consiguió los dos tercios aún sin nosotros. No vamos a bajar al recinto porque el oficialismo ya consiguió los votos", manifestó el jefe del bloque del FpV Héctor Recalde. "La actitud nuestra es no convalidar un pan de persecución de los opositores", añadió en conferencia de prensa.

Los integrantes de la bancada que conduce Héctor Recalde anunciaron su postura en una conferencia de prensa. Recalde dijo que pese a que hubo diferencias internas sobre la posición que debían tomar, "primó la organicidad del bloque". "No vamos a bajar al recinto porque el oficialismo consiguió los dos tercios necesarios [para aprobar el desafuero", dijo el jefe de la bancada kirchnerista. Con críticas a la Justicia y al Gobierno, Recalde agregó: "No queríamos convalidar con nuestra presencia este hostigamiento, esta persecución contra un compañero".

El legislador del FPV denunció que "hay un plan de persecución de opositores" y que existe "un grupo de jueces y fiscales que siguen instrucciones del Poder Ejecutivo de la Nación". "Un grupo de jueces y fiscales está sometiendo el principio de institucionalidad a una desvalorización que no conocemos en la historia", afirmó en una conferencia de prensa en la Cámara baja.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ se reunió esta mañana para analizar la postura que iba a adoptar la bancada, presidida por Héctor Recalde, en la sesión especial que debatirá los pedidos de desafuero contra el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido,