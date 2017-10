Juventud y Gimnasia y Tiro, decepcionan, se desinflan e hipotecan su futuro

Cuando a uno se le rompe un televisión, un equipo de música, o un lavarropas, por nombrar algunos ejemplos de electrodomésticos que habitualmente uno consume en su casa, llama a un especialista, a un técnico, para que resuelva el desperfecto y lo deje en funcionamiento. Se cambia o se renueva las piezas que hacen falta. Hasta aquí esa lógica que tendría que haber puesto en marcha el DT Víctor Riggio desde que llegó a Gimnasia y Tiro no lo hizo. Dejó que el equipo siga funcionando como el de su antecesor Duilio Botella. No tocó nada. Le dio arranque y nada más. Y así le fue. Le ganó a San Jorge a duras penas; empató con Juvnetud Antoniana jugando un poco mejor; igualó en el Gigante del Norte con el pésimo Mandiyú de Corrientes; y anoche mostró otra patética imagen en Chaco ante For Ever. Cuando el Tano metió mano ya era tarde, mejoró, es verdad, pero no como para dar vuelta una historia a la que le sobraron 70 minutos.

Después de Mandiyú, del pobre nivel demostrado, eran necesarias variantes, darle otra fisonomía al equipo, otra impronta, pero el DT Riggio volvió a apostar a más de lo mismo y cosechó una dura derrota que lo deja lejos del líder, Sarmiento de Chaco, y fuera de la zona de clasificación. Este Gimnasia y Tiro se muestra apático, huérfano de fútbol cuando Pablo Motta no funciona; y débil en su estructura futbolística. A Riggio la CD del albo lo trajo para dar vuelta una historia que comenzó mal, pero hasta acá n fue capaz de revertirla.

El santo viene equivocando el camino

Juventud Antoniana sigue en deuda con su gente y juega decididamente mal. Hace tres partidos que no gana, hace tres partidos que deja más dudas que certezas, sobre todo en el clásico ante Gimnasia y Tiro, y frente a Altos Hornos Zapla. En estos dos encuentros creo muy pocas situaciones y estuvo futbolísticamente sin luces. Su DT se empeña en hablar de merecimientos, sin hacer ni siquiera una autocrítica. La acumulación de delanteros como ocurrió ante Sarmiento de Chaco no hace a un entrenador más ofensivo, es un manotazo de ahogado para ver si una “cabeza”, como pasó con el albo, termina salvando otra noche con muy pocas luces desde la creación del juego. El santo es verdad que dio varias muestras de carácter, ante Mandiyú y Guaraní Antonio Franco donde empató y ganó con nueve hombres, pero sólo se quedó en eso, muy poco para aspirar a pelear por el ascenso o por la clasificación. Por ahora el antoniano está dentro de ese selecto grupo con un partido menos, justamente con Chaco FE, pero jugando como lo viene haciendo serán más los dolores de cabeza que las satisfacciones.

Hoy tanto Juventud Antoniana como Gimnasia y Tiro suman decepciones que puntos. Lejos están de ser equipos protagonistas, equipos que tengan un horizonte claro en lo futbolístico, que se sepa a qué apuestan, a qué quieren jugar, y mientras esto siga así, el objetivo estará cada vez más lejano. A una fecha del término de la primera rueda ambos están hipotecando su futuro.