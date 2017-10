Últimos días para inscribirse para el sorteo de casas del IPV en Salta capital

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) informa a los postulantes de Salta capital que tienen plazo hasta el viernes 27 de octubre inclusive para realizar las inscripciones y actualizaciones de sus datos y así poder participar del futuro sorteo de viviendas. De todas maneras, autoridades informaron que hasta ese día pueden acercarse para sacar números y completar los papeles durante la semana que viene.

Las familias inscriptas que deben actualizar su ficha social o los grupos familiares que aún no registran inscripción, pueden hacerlo los lunes, miércoles, jueves y viernes de 7.30 a 13. 30 y los martes de 15 a 18:30. Es importante destacar que los postulantes que no lograron conseguir su turno web, debido a la importante demanda, pueden solicitar su turno personalmente a través de la terminal de Se recuerda que la atención es personal y la inscripción gratuita. El organismo no cuenta con gestores.autogestión que se encuentra ubicada en la sede de avenida Belgrano 1349, para la atención de forma inmediata.