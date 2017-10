Wado Ferreyra afronta una nueva propuesta en su carrera artística

Este cordobés salió bueno para el folclore. Wado Ferreyra no tuvo desperdicios en su carrera artística y en solo algunos años se mezcló con los mejores de éste género musical. Desde hace algún tiempo decidió abrirse camino como solista...y no le va nada mal, todo lo contrario, su carisma y talento le permite disfrutar de algunos mimos del público.

Ricardo Eduardo Ferreyra (verdadero nombre del artista), con guitarra al hombre, se paseó por las calles de la capital salteña, y desparramó su arte en cuanto escenario requirió de su presencia. Este cantante, músico y compositor, nació en la ciudad cordobesa de Oliva.

“Mi carrera artística empezó a los ocho años, cuando descubrí el noble arte del canto. A los doce gané el premio revelación en el Festival del Arañado (Córdoba). Dos temporadas después, obtuve el primer premio en el concurso la Navidad Gaucha, que se realizó en mi ciudad natal y que además me permitió subir al escenario con Los Nocheros. También me dio placer cantar junto a Jorge “Mono” Leguizamón, en Buenos Aires, donde residí durante 3 años”, aseguró Ferreyra.

Una voz privilegiada, con una dulzura que penetra dulcemente al oído. Este cordobés sumó importantes experiencias y también lo hizo integrando algunas formaciones.

“En el 2000 regresé a Córdoba y empecé a cantar en el trío vocal Los Yara, con quienes grabamos el disco titulado Naturaleza, producido y representado por Jorge Rojas. Casualmente, de la mano de este consagrado artista participamos en los festivales de: Cosquín, Jesús María, Villa María, Fiesta de las Colectividades de Alta Gracia, y un recital en el Gran Rex (Buenos Aires). Sin dudas, fue una experiencia inolvidable”, agregó el artista.

Pero muchos sostienen que importante su incursión en el grupo Gualicho, donde grabó el material discográfico Entre Amigos, donde incluyó dos temas de su autoría: “Vení volvé” y “A que no te atreves”. El conjunto fue nombrado revelación del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María edición 2010. El panorama no pintó como ellos imaginaban, y Ferreyra se alejó del grupo. En el 2011 aceptó una propuesta del grupo Yamal, y rápidamente empezó a ensayar. Un cuarteto con sobrado oficio y camino recorrido. Grabaron la placa Generaciones, con cinco temas de su autoría: “El primero”, “A que no te atreves”, “Solo en tu ausencia”, “Lo que nos pasa” y “Pal’ carnaval”. Durante el 2013, reemplazó a un integrante de Los Guaraníes, en el festival del 25 de Mayo, realizado en la Plaza San Martín de la Ciudad de Córdoba.

Un año después, es convocado para interpretar el Himno Nacional en la Fiesta de Juárez Celman (Córdoba). Conforma el dúo Gualicho y participa del Festival de Jesús María 2015 y de otros festivales del país.

“Habiendo recorrido tantos escenarios tomé la decisión de comenzar mi carrera solista con proyección nacional e internacional. Grabé mi primer disco y decidí sumar nueve canciones que me pertenecen. Fue producido por Jorge Bonetto (músico y coro de Los Tekis) y Oscar Alessio (músico y baterista de Luciano Pereyra). Si bien recorrí los escenarios más emblemáticos del territorio nacional, ahora la propuesta es otra, y seguramente que habrá que apostar por el trabajo, la perseveracia, el esfuerzo y la paciencia. Estamos presentando el disco en varias provincias del país. Fue un placer llegar a esta bella ciudad, empapada en folclore, siempre me llena de sabiduría y aprendizaje caminar por las calles de Salta”, aseveró Wado Ferreyra.