Francescoli: “En lo inmediato no pienso si seguir o no porque las prioridades son otras”

El secretario deportivo de River Plate, el uruguayo Enzo Francescoli, manifestó hoy que no piensa en su continuidad en el cargo porque “las prioridades son otras”, y elogió los trabajos del entrenador Marcelo Gallardo, el volante Leonardo Ponzio y el goleador Ignacio Scocco.

“En lo inmediato no pienso si seguir o no. Las prioridades son otras, no pensar que hacer después de diciembre”, dijo Francescoli en diálogo con el programa de FM Uno.

“Después se charlará de qué manera encarar el futuro y los proyectos que hay”, agregó el Príncipe de cara a las elecciones en el mes de diciembre.

El ídolo riverplatense, quien ganó la Copa Libertadores 1996 como capitán del equipo que dirigió Ramón Díaz, celebró el éxito reciente ante Lanús por 1 a 0 en la primera semifinal del máximo certamen continental y resaltó la tarea de Gallardo: “transmite muy bien su idea. Más allá de los nombres, mantuvo solidez y convencimiento de su trabajo. Esperemos que esto siga porque cuando los resultados no se dan queda todo en el aire, pero su trabajo es enorme; tiene una gran capacidad”.

El ex delantero del seleccionado uruguayo de fútbol también se refirió al capitán Leonardo Ponzio, uno de los más aplaudidos por el público millonario en cada presentación.

“Me pone muy feliz su presente. Cuando llegamos al club no jugaba, era suplente de (Matías) Kranevitter y que él sea la imagen habla bien del club”, manifestó.

Por último, indicó que Scocco, autor del gol ante Lanús, es “un jugador muy completo, de gran pegada” y que desde hace un tiempo tiene “nivel de selección”.