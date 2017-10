Los familiares de Daniel Solano a Sergio Maldonado: "No hay palabras para calmar el duelo"

Conscientes del sufrimiento de la familia de Santiago Maldonado, la familia de Daniel Solano, el salteño desaparecido en la Patagonia en 2011, escribió una sentida carta para acompañarlos en su dolor y solidarizarse en su causa. "Otra vez nos duele el pecho, nos duele el corazón; un hijo se ha arrebatado de las manos de un Padre, de una Madre, de un hermano, de un amigo", es una de las frases de la misiva que fue compartida en Facebook.

Daniel Solano dejó Tartagal para trabajar recogiendo frutas en Río Negro, unos 2.500 kilómetros al sur de Misión Cherenta, de donde era, hace casi seis años. Lo vieron por última vez en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011. Su familia cree que lo secuestraron después de reclamar por la mala situación laboral. Sus restos nunca fueron hallados.

Su causa está caratulada como desaparición forzada de persona, y las sospechas recaen en el accionar de la Policía de Río Negro, la empresa multinacional Expofrut y la empresa tercerizadora Agrocosecha S.A.

La carta completa

CARTA A LA FAMILIA DE SANTIAGO MALDONADO

Estos días que han pasado, escuchamos tantas hipótesis e hipótesis de lo que paso con Santiago Maldonado, el caso es que él ya no está, ya no vive, ya no respira, ya no mirará el rostro de sus familias, de su hermano, ya no abrazará a quienes el más quiso, ya no colgará su mochila en sus espaldas y viajará, encontrándose en un lugar donde todo le parece injusto.

Santiago no está, lo encontraron sin vida, una vida más que apagaron, los que no saben del amor al prójimo. Y otra vez nos duele el pecho, nos duele el corazón; un hijo se ha arrebatado de las manos de un Padre, de una Madre, de un hermano, de un amigo. Y vuelve el dolor a nuestro ser, como aquel 5 de Noviembre de 2011,fecha que nunca olvidaremos, porque a nosotros también se nos ha quitado a un ser muy querido, nos quitaron a Daniel Solano, un joven lleno de vida, que simplemente por querer luchar por lo justo, por un sueldo digno, por una mejora laboral y por no continuar viviendo como esclavos junto a sus compañeros, hacinados. A Daniel Solano lo callaron de la manera más cruel, le indignó el maltrato empresarial, iba en contra de sus principios, el no levantar la voz por él y sus compañeros. Pero el querer levantar la voz, el luchar por sus Derechos lo llevó a la muerte, a su desaparición forzada.

Hoy a casi días de cumplirse 6 años de su muerte y desaparición forzada, sabemos y sentimos el dolor que siente la familia de Santiago Maldonado, y de tantos desaparecidos de nuestro país. No hay palabras para calmar el duelo, y lo que más duele es que cada vez que inventan, e investigan solo a la víctima y no a los verdaderos responsables que causaron la muerte; vuelven y vuelven a matar a nuestros seres queridos, desaparecidos. Y nos damos cuenta que solo importan lo que ejercen poder y no quienes mueren injustamente. La Impunidad Judicial, Empresarial debe acabar. La Justicia debe actuar como tal, no encubrir, no ocultar, ni, borrar pruebas de un delito tan grave como de lesa humanidad, porque terminan siendo cómplices, encubridores de tal delito.

¿Por qué debemos estar pidiendo la aparición de un cuerpo? ¿O que nos entreguen el cuerpo de tantos que han desaparecido injustamente? ¿A caso no estamos en DEMOCRACIA? Si podemos levantar la voz por algo que no nos parece justo, si podemos luchar por nuestros DERECHOS, esto no debe llevar a la muerte, a una Desaparición Forzada.

Hoy lloramos y pedimos JUSTICIA por DANIEL SOLANO, POR SANTIAGO MALDONADO, POR ANDRES CUYEBAY, HECTOR VILLAGRAN,PEDRO CABAÑA CUBAS Y TANTOS DESAPARECIDOS EN ESTA DEMOCRACIA.

NOSOTROS MIENTRAS ESPERAMOS ENCONTRAR EL CUERPO DE DANIEL SOLANO, ESPERANZADOS EN LA BUSQUEDA EN EL JAGUEL.ACOMPAÑAMOS TU DOLOR SERGIO MALDONADO, FAMILA MALDONADO!!! FUERZAS Y ABRAZOS FRATERNO!!!

FAMILIA SOLANO.

DANIEL SOLANO, PRESENTE

CHERENTA, 23 DE OCTUBRE DE 2017