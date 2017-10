Godoy, duro con “la intolerancia” del hincha de Juventud

El entrenador de Juventud Antoniana, Víctor Nazareno Godoy, lanzó una verdad que duele tras la derrota del santo del pasado martes en el Martearena, ante el líder de la Zona 4 del Federal A, Sarmiento de Resistencia: el hincha está impaciente, intolerante y muchas veces el entorno que rodea al rectángulo de césped no contribuye demasiado al mal momento del fútbol salteño. Sin embargo, el estratega antoniano otra vez volvió a focalizar en las excusas, como lo hizo tras el clásico con Gimnasia y Tiro en el mismo escenario, para desviar otra realidad: muchas veces, las respuestas a por qué el hincha no acompaña o las causas de su hostilidad y su hastío se encuentran dentro de los mismos planteles y en el pobre nivel futbolístico de los representantes de la provincia -el albo de Víctor Riggio tampoco está exento-. Por lo tanto, Godoy, quien tras el clásico le apuntó al arbitraje de Federico Guaymás Tornero y opinó que los jueces salteños no deberían dirigir partidos de esa talla, debería partir de la autocrítica, de revisar qué es lo que este Juventud tiene para ofrecerle a ese hincha impaciente y de aceitar a su conjunto para mejorar la pálida imagen.

“Esto es fútbol, hay veces que se pierde también. Todo está muy intolerante y eso es lo que te da un poquito por las pelotas (sic). No me di cuenta si la gente aplaudió a los jugadores, sinceramente (ante la aclaración de un periodista). Me molesta del mismo modo la intolerancia y estar dos partidos sin convertir. Me molesta más el hecho de que no convertimos, porque nosotros trabajamos para eso. La intolerancia ya viene de hace rato y lamentablemente pagamos el pato”, se despachó el técnico de Juventud luego del traspié con el puntero, para luego explayarse: “Hay que seguir trabajando, seguimos en zona de clasificación. Este es un grupo de mucho laburo que no le escapa a nada y que tiene hambre. Había que cambiar ataque por ataque. Nosotros lo hicimos. La diferencia es que ellos convirtieron y nosotros no pudimos”.

Pero Godoy se reservó la frase más polémica para el final: “Ahora tenemos tres partidos seguidos afuera. Por cómo se están dando las cosas, lo hacemos mejor de visitante. Muchas veces jugamos de visitante en nuestra propia cancha y por ahí eso es lo que molesta un poquito. También, no entrenamos nunca en el lugar donde somos locales. Hay un montón de excusas que podemos poner, pero yo no las voy a poner”, concluyó “picante”.