Gimnasia y una realidad que preocupa: alarma por el juego y por los números

Ya se jugó media mitad de torneo y el albo no encuentra la brújula, no sabe a qué juega, la clasificación lo va relegando y no le queda mucho margen. Deben haber cambios firmes y replanteos.

Ya se jugó casi la mitad de la primera ronda del Federal A y, pese a que aún resten 30 puntos por disputarse, Gimnasia y Tiro, tras la dura derrota en Chaco frente a For Ever, no solo preocupa por lo futbolístico, cuya producción es realmente muy pobre por donde se lo mire; sino que también representa una seria alarma la posición complicada en la que se encuentra en la tabla: el equipo de Víctor Alfredo Riggio perdió 7 puntos de los últimos nueve que jugó y luego del duro golpe en Resistencia quedó en el sexto lugar, ya fuera de la zona de virtual clasificación, a ocho unidades del líder Sarmiento de Resistencia y lo que es más preocupante aún; de ganar el próximo martes su partido pendiente o Juventud Antoniana o Chaco For Ever -el cuarto y el quinto, respectivamente-, los rivales directos se alejarán aún más. Esto, sin el atenuante de que el albo tampoco deberá desentenderse y descuidarse de la tabla más incómoda, “la de abajo”. Lo cierto es que Gimnasia necesita respuestas inmediatas y no le sobran márgenes para más errores cuando también es cierto que ver jugar al equipo entusiasma menos que los números mismos. Para el partido del domingo, a las 17:30, ante Guaraní Antonio Franco en el Gigante del Norte, el primero de una seguidilla de tres de local, se avizora un cambio de esquema, la inclusión de Nicolás Issa de entrada por un totalmente errático Jonathan Hereñú y la posibilidad de que el Tano incluya por primera vez a sus dos “tanques” arriba, Alejandro Toledo y Gonzalo Garavano, para ver si de una vez por todas puede mejorar su anemia ofensiva.