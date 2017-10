Doble casamiento para La “China” Suárez y Benjamín Vicuña

El casamiento de Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña es uno de los más esperados. Y, justamente por eso la pareja de actores celebrará su boda con dos importantes eventos: en Chile y en Buenos Aires.

El dato se desprendió luego de que al actriz revelara que usará más de un vestido para su casamiento ya que decidieron hacer dos fiestas.

“Tiene que ser uno y uno. Mejor dos ceremonias chicas que una grande”, reveló La China a la revista chilena Cosas, luego de contar que la propuesta de casamiento “fue espectacular”.

“Estábamos en Chile con su familia, en el campo. Fue de película y me tomó por sorpresa. La familia y Benja sabían lo que se venía, yo me quería tirar a tomar la siesta y él me dijo que fuéramos a caminar, todo fue muy romántico porque se arrodilló frente a mí y fue divino”, recordó.

En la misma entrevista, la actriz embarazada de seis meses se refirió además al hecho de que come de todo en pocas cantidades, y que no hace deporte: “Soy un desastre. Por suerte en mi casa hay escaleras, porque es la única actividad física que hago. No me quedo quieta. Subo, bajo, ordeno los muebles. Me dijeron que tenía que hacer yoga, pero no hago nada”.