Una ONG acusa a Israel de negar derechos a menores palestinos detenidos

Las autoridades israelíes ‘abusan de su poder negando sus derechos a los cientos de menores palestinos que arrestan en Jerusalén Este cada año de modo sistemático‘, denunció hoy la ONG israelí proderechos humanos HaMoked.

En un informe titulado ‘Desprotegidos: La detención de palestinos adolescentes de Jerusalén Este‘, la ONG revela que las autoridades israelíes, incluyendo Policía y servicio de prisiones y tribunales, levantan a menores de sus camas en mitad de la noche, los esposan innecesariamente y los interrogan sin darles la oportunidad de hablar con un abogado o sus padres.

De los datos aportados por HaMoked (Centro de defensa de los individuos), se desprende que en muchos casos tampoco se les informa de su derecho de permanecer en silencio.

Los menores son retenidos ‘durante días o semanas, incluso cuando su interrogatorio ha concluido, y en algunos casos éste va acompañado de amenazas, maltrato verbal y físico‘, según la organización.

La ONG acusa a Israel de poner a los menores en una situación de desamparo en la que no se les explica de qué son sospechosos ni por cuánto tiempo los retendrán y sin ningún adulto en quien confiar, lo que permite a las autoridades presionar para obtener confesiones.

‘Algunas de las confesiones son falsas y otras están escritas en un idioma que ellos no entienden‘, se indica en el informe citado por la agencia de noticias EFE.

HaMoked señala que las autoridades israelíes se amparan en subterfugios legales para dar a estas ‘prácticas crueles apariencia legal‘ durante los arrestos de palestinos en la zona oriental de la ciudad, ocupada desde 1967 y anexionada en 1980 en una decisión que no reconoce la comunidad internacional.

‘Mientras este control exista, las autoridades israelíes con toda probabilidad continuarán tratando a los palestinos de Jerusalén Este como indeseables y con menor igualdad, con todo lo que ello implica’, concluye el informe.