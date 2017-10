El Grupo Indalo quedará en manos de un financista

Rosner será el comprador del emporio de Cristóbal López, pero el dinero lo aportarían inversionistas cuyos nombres no trascendieron.

Al final no fue Orlando Terranova, pero Cristóbal López encontró un candidato para asumir el control del Grupo Indalo. Será el financista Ignacio Jorge Rosner, en representación de un fondo de inversiones internacional, según publicó La Nación.

López y su socio Fabián de Sousa firmaron su salida anteayer, por la tarde. Inmediatamente los abogados de Rosner, del estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, comenzaron a tomar el control del grupo. Eso incluyó que uno de los socios del estudio, Santiago Dellatorre, contactara ya a algunos altos ejecutivos del holding.

Tanto desde Indalo como Rosner y el estudio Salaverri evitaron emitir comentarios. Pero junto a López confirmaron la negociación con ‘un fondo internacional‘, y adelantaron que se emitiría un comunicado ‘entre mañana y pasado‘, en alusión a hoy y mañana.

Egresado en 1975 del colegio Cardenal Newman -en la promoción anterior a la del presidente Mauricio Macri-, Rosner trabajó para el Grupo Clarín, integró el directorio de Papel Prensa, pasó por los grupos agropecuarios El Tejar y LaBanda, y desde 2005 es el director ejecutivo del fondo Latin American Assets Management LLC, con oficinas en Buenos Aires, San Pablo, México DF, Nueva York y Londres.

Latin American Assets Management LLC no sería, sin embargo, el fondo que aportaría el capital para tomar el control de Indalo. Rosner se apoyaría en un flamante vehículo financiero para agrupar a los inversores, cuyos nombres no trascendieron.

Buena relación con la Casa Rosada



Dentro del grupo apuntaban, en particular, a otro empresario que mantiene buena relación con la Casa Rosada, Marcelo Mindlin, como el gran inversionista en las sombras. Pero, según publicó La Nación, voceros de Mindlin negaron cualquier rol en la tratativa.

Tanto López como De Sousa temen que colapse todo el holding -que funciona por separado de Casino Club-. Para evitarlo, López contactó primero al mendocino ‘Orly‘ Terranova, quien milita en Pro y tiene llegada directa al presidente Macri. Pero tras varias semanas de negociaciones, en las que Terranova y su equipo hurgaron en los números reales de todo el grupo, se cayó la operación.

El Grupo Indalo afronta pagos por $ 58 millones mensuales, sólo por los intereses de los cheques que repartieron entre financieras de tercer nivel y cuevas de la city porteña, mientras que la deuda por impuestos y aportes previsionales se acrecienta con el paso de cada mes.