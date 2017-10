El elenco de “Simona”, la nueva ficción de Pol-Ka para el 2018

El Trece tiene una nueva apuesta para las noches del 2018 que irá en el prime time, horario que hoy ocupan Las Estrellas, una de las ficciones más vistas de la televisión argentina.

Producida por Pol-Ka, “Simona” es el nombre de la tira que ya tiene nombre confirmado y Teleshow lo adelanta en exclusiva.

El trío protagónico está formado por Ángela Torres (19), que será Simona, su padre será Juan Darthés (52), que interpretará a Diego. Romina Gaetani (40), en la piel de Sienna será la pareja del actor.

La ficción será una comedia en la que se destacará la música ya que Ángela Torres cantará. Juan Darthés y Romina Gaetani, que tienen experiencia como cantantes, también mostrarán su costado musical.

Romina Gaetani vuelve a trabajar a Pol-Ka después de dos años. Lo último que había hecho fue “Noche y día” en 2015

Gastón Soffritti (25) interpretará a Romeo y tendrá un rol importante en la ficción, según él mismo contó cuando renunció al Bailando 2017 para dedicarse a Simona: “Vengo con este proyecto hace dos años y ahora está por arrancar de una vez por todas. Por suerte tengo un papel muy importante y no me da para hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no voy a terminar haciendo algo mal y la verdad es que mi profesión es ser actor”.

Agustín Casanova (23), el líder de la popular banda Márama, hará su debut como actor y se llamará Dante. El cantante uruguayo está viviendo en Buenos Aires por su participación en el Bailando 2017 y además está en pareja con una de las bailarinas del staff de ShowMatch.

El elenco se completa con Flor Vigna en el papel de Trini, María Rosa Fugazot (Rosa), Ana María Orozco (Marilina), Andrés Gil (Leo), Mey Scapola (Ángeles), Pata Echegoyen (Javiera), Yayo (Oscar), Vanesa Butera (Lucrecia), Darío Barassi, Marcelo Mazzarello (Johnny), Federico Olivera (Santiago) y Minerva Casero (Ailin).