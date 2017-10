Enrique Piñeyro: "Pedimos que la Justicia de Salta respete sus leyes"

La Fundación Innocence Project Argentina reclamó enfáticamente que la Justicia salteña haga cumplir sus leyes para el caso de Santos Clemente Vera, quien fue condenado en segunda instancia a prisión perpetua por el asesinato de las turistas francesas, sin haber sido sometido a un nuevo juicio, como establece el Código Procesal Penal. También pidió que aparezcan las muestras de ADN realizadas por peritos franceses que prueban que Vera no tuvo nada que ver con la violación y posterior homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

El cineasta Enrique Piñeyro, vicepresidente de la ONG, sostuvo que "lo primero que le pediría a la Justicia de Salta es que respete el artículo 550 de su Código, que dice que si una persona es absuelta en una instancia y condenada en otra tiene derecho a un nuevo juicio. El Tribunal de Impugnación lo sentenció lisa y llanamente sin cumplir con esta normativa. Es una situación totalmente ilegal lo que se hizo", cuestionó el director de la polémica película "Fuerza Aérea SA", relacionada con un accidente aéreo en el que murieron más de cien personas. Piñeyro manifestó que "el artículo en cuestión es de una claridad que no deja ninguna duda acerca de cómo se debe proceder cuando se presentan situaciones como las de Vera". Con este análisis Piñeyro sostuvo que "lo que le pedimos a los jueces es que respeten sus leyes. No es difícil ni estrafalario lo que estamos reclamando en aras de la justicia independiente que todos exigimos".

El miembro de la fundación que lucha por los derechos de las personas condenadas injustamente también solicitó que aparezcan las pruebas de ADN que desaparecieron. "Resulta que hay un condenado con pruebas genéticas negativas realizadas por expertos franceses y otra de igual tenor de un perito de parte y ahora nos salen con que esas muestras se perdieron", dijo. Y agregó: "¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es que estas cosas desaparecen? Exigimos que aparezcan".

Respecto a la decisión de Bouvier de visitar a Vera, Piñeyro lo explicó en estos términos: "Lo que dice Michel es que él procede conforme al pensamiento que tenía Cassandre. Ella nunca soportó la injusticia, la pobreza, y siente que la condena a un inocente es una doble muerte. El suyo es un caso inédito. Por lo general cuando hay una condena las cosas se dan al revés, pero todos sabemos que él tiene elementos para sustentar lo que hace".

El porqué de la condena en segunda instancia

Para condenar a Vera, en segunda instancia, los jueces Rubén Eduardo Arias Nallar y Luciano Martini valoraron los resultados de la prueba genética realizada por el perito Daniel Corach. Sin bien la pericia no determinó con certeza que el hallazgo de un cromosoma pertenecía a Vera, los magistrado argumentaron que “la sana crítica racional permite descartar generalmente al factor fortuito”. En ese sentido expresaron que “de similar manera, en virtud de la escasa probabilidad que el cromosoma ‘Y’ hallado se repita en otros componentes de la población, y siendo éste un aspecto comprobado en autos, no puede asignarse efectos preponderantes al azar. Y por los demás elementos colectados, es dable afirmar con alto valor probatorio que dicha huella genética corresponde a la patrilínea de Vera”.

En la misma línea los jueces coincidieron en que “si bien es cierto que la transmisión en bloque del cromosoma ‘Y’ impone afirmar que, científicamente, su presencia es indicativa de la participación en los hechos investigados de cualquier descendiente u ascendiente de un origen patriarcal común, no es menos cierto que es Santos Clemente y no otro Vera el sujeto que, además de pertenecer a esa estirpe, fue indicado como coautor de los aberrantes hechos que terminaron con la vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni”.

En otro párrafo de la resolución el Tribunal de Impugnación sostiene que “los haplotipos de Santos Clemente Vera coinciden con la huella genética encontrada y, dentro del linaje correspondiente, es la persona individualizada como partícipe de los hechos investigados”.

Además, los magistrados refirieron que el hecho en cuestión “presenta rasgos de inusitada atrocidad y crueldad que lo tornan excepcional frente a las tipologías delictivas e, incluso, otros atentados dirigidos contra idéntico bien jurídico”. Frente a lo expuesto determinaron la condena a perpetua del imputado, en contraposición con lo que había dispuesto el Tribunal de Juicio, quien había determinado el sobreseimiento de Vera.