Hoy celebran 50 años desde la llegada de la Virgen

Se trata de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción que fue llevada a El Tunal por el padre Oscar Mario Moya.

Hoy se cumplen 50 años de permanencia de la imagen de la patrona del pueblo El Tunal, ubicado en el departamento de Metán, a orillas del emblemático río Juramento. Hugo Mario Chávez, quien nació en el pintoresco lugar que se halla a la vera de la ruta nacional 16, en 1946, recordó que hoy se cumple medio siglo de la llegada de Nuestra Señora de la Asunción.

"La imagen llegó a nuestro pueblo en manos del padre Oscar Mario Moya, el 26 de octubre de 1967", destacó Chávez, quien es jubilado y actualmente reside en San José de Metán.

Es tal el amor que el vecino tiene por su pueblo natal que escribió el libro denominado "Vivencias de mi pueblo, El Tunal", jurisdicción de El Galpón, departamento de Metán, provincia de Salta, tal como dice la tapa.

"No me considero un escritor, simplemente me expresé escribiendo para contar vivencias de El Tunal", destacó.

Chávez recordó que a principios de la década del 60 llegó a la localidad la imagen de la Virgen de Fátima. "Era guardada y venerada en la casa de mi familia. Luego el padre Moya trajo a la actual patrona del pueblo, la festividad en su honor se realiza los 15 de agosto", indicó.

Misa debajo de un árbol

Luego de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, la primera misa se realizó debajo de un quebracho. La primera gruta que tuvo la Virgen fue construida en el 1971, frente a una escuela de la localidad.

"En esos tiempos contaban con la comisión protemplo, presidida por la señora Beatriz Moya de Correa, fueron muchas, especialmente mujeres las que siempre trabajaron y lograron que el pueblo pudiera contar con la capilla soñada", relató Chávez.

"En esta fecha, al cumplirse 50 años de custodia a nuestra madre María, quiero pedirle que nos ilumine guiándonos por el camino del amor y el entendimiento. Dios nos manda a este mundo para tener grandes destinos y somos nosotros quienes tenemos que elaborarlo para poder transitar este camino de la vida, a veces duro, cumpliendo con el deber que nos dan Dios y la patria", dijo el vecino emocionado.

Doña Eufemia Paz

En su libro "Vivencias de mi pueblo", Chávez destacó que: "En dos pedacitos de suelo de las fincas Cuchi Pozo y El Tunal, a mediados de la década del 50, contaba doña Eufemia Paz, que el nombre del lugar había sido La Tuna Guacha. Doña Eufemia era la partera del lugar, seguramente muchos serán los tunaleños que habrán llegado a este mundo de las manos de esta abuelita".

Chávez, dijo que El Tunal, nombre que perduró por los tiempos, quizás provenga de la circunstancia de que en otros tiempos, habrá abundado en la zona esa planta xerófila que brindaba una refrescante y sabrosa fruta: la tuna, que se pela con cuidado por sus diminutas espinas.