Leavy retomó sus funciones al frente de la Municipalidad

Acompañado de la totalidad de su gabinete y de los concejales electos por el Frente Ciudadano Para la Victoria, Sergio Leavy agradeció el apoyo que recibió el domingo pasado que lo consagró como legislador nacional. Remarcó que su figura "solo logró sumar el trabajo de decenas de candidatos a los cargos municipales y legislativos provinciales".

"Tenemos 18 concejales solo en el departamento San Martín; lo que sucedió en General Mosconi fue impresionante (su candidato a diputado obtuvo el 60 por ciento de los votos y 7 de los 9 concejales son de su espacio), ingresaron diputados y el senador por Los Andes, y es por eso que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los salteños y en especial para la gente de mi departamento que nos dio un espaldarazo que nos pone en el Congreso de la Nación", manifestó.

Seguirá en Tartagal

Para diferenciarse de su contrincante político y también electo diputado nacional por Salta Andrés Zottos, Leavy aseguró: "No me voy a ir de Tartagal. Mi familia seguirá viviendo en mi casa y mis hijas, estudiando en esta ciudad; pero represento a la provincia de Salta, por tanto abriré una oficina en la capital de la provincia". Y consideró: "El legislador nacional no solo tiene que sancionar leyes; siendo de zonas tan alejadas como la nuestra, debemos ser gestores permanentes de todo lo que nuestros vecinos tengan como iniciativas de toda naturaleza".

"No quiero ir a Buenos Aires y traer un proyecto. Pretendo llevarlo elaborado y gestionarlo ante los organismos que corresponden, pero sobre todo decirle a mis vecinos si son o no posibles de concretarse porque la gente está cansada de las falsas promesas", dijo.

El electo legislador nacional consideró: "Los tres legisladores nacionales por Salta nada podremos hacer si no aunamos esfuerzos con los representantes de otras provincias del Norte Grande, ese viejo anhelo que tenía (el exgobernador de Salta) don Roberto Romero".

"Si tenemos que pedirle individualmente la aprobación de algo que beneficie a Salta, no lo vamos a lograr. Pero si vamos los 60 diputados del norte y negociamos políticamente temas que le interesan conseguir a otras regiones, seguramente los resultados que obtengamos para las provincias del norte serán otros. Los legisladores nacionales por Chaco y el propio gobernador, con quienes me reuní semanas atrás, están más apurados que nosotros en que entre todos concretemos ese Norte Grande que hace más de 30 años era el sueño del exgobernador", señaló.

"Los habitantes del departamento San Martín vamos a vivir un momento histórico porque será la primera vez que este departamento tenga dos representantes en el Congreso en Buenos Aires", finalizó Leavy.