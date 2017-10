Marcelo Lara Gros: “Urtubey no es responsable de la derrota electoral”

La extracción renovadora del intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, y los resultados que se dieron en las elecciones del pasado domingo lo habilitan para referirse a la situación política en la provincia y particularmente al futuro de Orán. En su décimo período como jefe comunal adelantó su alejamiento definitivo del cargo cuando cumpla su mandato en dos años. “Es necesaria la renovación, por eso no apoyamos a Zottos en un primer momento”, expresó.

¿Qué lectura hace del resultado de las elecciones?

En Orán nos fue bien. En el departamento ganamos en la categoría de diputados nacionales con Zottos y en diputados provinciales también ganamos con Baltasar Lara que obtuvo el 30 por ciento de los votos, aunque esto no fue homogéneo porque en otros municipios se impusieron los otros candidatos a diputados provinciales. De todas maneras alcanzamos a achicar la brecha.



¿Y sobre el resultado en la provincia?

La lectura es que fue una elección bastante atípica y muy influenciada por lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Esto incidió en todo el país.

Pero en la ciudad de Orán, Cambiemos no metió un solo concejal y el kirchnerismo también perdió...

Porque nosotros no representamos a ninguna de esas corrientes. Si alguien nos puede calificar o si nos tenemos que definir, decimos que somos urtubeicistas. Somos de Urtubey. Siempre respondimos al gobernador y somos agradecidos de lo que hizo por el interior de la provincia.

Urtubey se hizo responsable de la derrota y renunció al PJ. ¿Qué opina?

La verdad es que no siendo del PJ no podría opinar. Pero yo soy Urtubey y creo que él no tuvo ninguna responsabilidad en la derrota. Aquí cada referente político, de cada lugar, se tiene que hacer cargo de lo que ha sucedido. En nuestras filas a algunos les costó aceptar al candidato a diputado nacional, pero salimos a recorrer los distintos barrios para pedir y hacer que la gente vote por Zottos.

¿No fue una estrategia tardía?

No, para nada, porque siempre estuvimos en esa lucha y por eso los resultados en el departamento. Eso no sucedió en Salta, por ejemplo.

¿Por que su sector no apoyó a Zottos desde un principio?

Por una cuestión de renovación. A mí me gusta que la política se renueve. Dentro de dos años yo me voy de la intendencia en forma indeclinable, para que entre gente joven en este mundo de cambios.

¿Cómo ve los próximos dos años de gestión?

Muy bien. Creo que Urtubey es un gran líder. Debe ser el candidato mejor formado para llegar a la presidencia. Hace falta otra mirada sobre el interior del país y de la provincia. Con la descentralización nos dio muchas herramientas para ir mejorando. Se hizo mucho y falta un montón. Y en la ciudad de Orán no habrá cambios porque a nosotros nos fue muy bien. Hasta el fin de mi mandato quiero profundizar los servicios, el turismo y las escuelas para familias.