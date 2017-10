Urtubey: "Lo de De Vido es una buena noticia para la institucionalidad de la política"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, calificó hoy como una "gran buena noticia para la institucionalidad de la política" el desafuero y posterior detención del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien fue alojado ayer al penal de Ezeiza luego de que se entregara en los tribunales federales de Comodoro Py. "Lo de De Vido me parece una gran buena noticia para la institucionalidad de la política. Es una buena noticia diferenciar en la política que no somos todos iguales", interpretó el gobernador en un reportaje cedido a Radio Rivadavia. Según el mandatario provincial, "claramente, por todas las denuncias que hay, está bien que se lo lleve a Julio De Vido a prisión preventiva" en referencia a las causas por sobreprecios en la compra del gas licuado y el supuesto desvío de fondos en los acuerdos entre el Yacimientos Carboníferos Fiscales y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para reactivar la mina de Río Turbio. "La justicia finalmente llega para todos", sintetizó Urtubey, previo a analizar que "hay un cambio en la sociedad con el umbral de la corrupción, que ahora, tiene que ser inadmisible". Ayer, luego de que la Cámara de Diputados aprobara su desafuero, el ex ministro de Planificación Federal se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py y fue trasladado detenido al Hospital Central del Penal de Ezeiza, donde se le realizarán estudios médicos para conocer su estado de salud, debido a su condición de insulinodependiente.

De Vido perdió los fueros a pedido de los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio por las causas que investigan una malversación de fondos en la administración de la mina de Río Turbio y sobreprecios por casi 7.000 millones de dólares en la compra de gas licuado. El desafuero del ex funcionario fue aprobado ayer al mediodía con 176 votos y una abstención, en una sesión especial que no contó con la asistencia de los legisladores del Frente para la Victoria ni del Movimiento Evita. Solo hubo una abstención, que correspondió al legislador de Forja Juan Manuel Pereyra, un aliado del kirchnerismo, en tanto que -pese a la decisión del bloque- hubo seis diputados del FPV que votaron a favor, como la rionegrina María Emilia Soria, la formoseña Inés Lotto, la chubutense Ana María Llanos, y la tucumana Miriam Gallardo.

Construir una oposición

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se pronunció hoy en favor de construir una oposición "no para boicotear al Gobierno", sino para que a la "Argentina le vaya bien" y para que el presidente Mauricio Macri "pueda hacer una buena gestión".

En este sentido, subrayó que "oposición no es estar en contra de todo sino acompañar los temas en los que se está de acuerdo" y consideró "una antigüedad" que un posicionamiento se defina por "decir a todo que sí o a todo que no".

El gobernador salteño planteó que "hay que construir algo, pero no para boicotear al Gobierno, sino para que a la Argentina le vaya bien y para que el Presidente (Mauricio Macri) pueda hacer una buena gestión".

Cristina

También, se pronunció en contra de la participación de la ex presidenta y actual senadora nacional electa por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, en la reconstrucción del peronismo por entender que ella no lo representa.

"Para mi es sin (Cristina) porque a mí ella no me representa, y lo pagamos electoralmente, pero yo estoy dispuesto a perder una elección y no tener que salir a explicar por qué un funcionario mío tira billetes por arriba de un tapial", sostuvo aludiendo al caso del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López.

En las elecciones legislativas del domingo último, la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos se impuso en Salta con el 30,83 por ciento de los votos, en tanto el oficialismo provincial, representado en la nómina del Frente Unidad y Renovación, obtuvo el 24,05 por ciento de los sufragios.

Tras la derrota en las urnas, Urtubey puso el lunes último a disposición del partido su renuncia a la titularidad del PJ provincia, la que no le fue aceptada y derivó en la convocatoria de un congreso partidario para el 25 de noviembre próximo.



El peronismo

El gobernador de Salta consideró también que el peronismo atraviesa "el peor momento de su historia" y señaló que deben "reconstruirse" antes de definir un candidato para competir con Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2019.

En diálogo con la emisora cordobesa Cadena 3, el mandatario salteño sostuvo que el actual "es el peor momento de la historia del peronismo. El gran trabajo es reconstruirlo. Si lo hacemos igual que antes, perdemos el tiempo... Argentina necesita una fuerza política moderna", puntualizó.

Urtubey agregó que además que "lo importante es reconstruir el peronismo, y recién después buscar un candidato, el que sea más competitivo. Mientras tanto, hay que construir la casa común".

Asimismo adelantó que "quiere trabajar en la construcción de un espacio político nacional que pueda ser "un peronismo competitivo".

El mandatario salteño reconoció que en su provincia, donde sufrió una dura derrota el domingo, pagó el precio de "dividir las aguas entre peronismo y kirchnerismo", pero se despegó de un acercamiento al espacio de Cristina Kirchner.

El gobernador salteño aseveró que "la pregunta es si para ganar hay que hacer cualquier cosa. El peronismo debe abrir las puertas a todos los que pensamos parecido y no tenemos muchas cosas que explicar a la Justicia, pero no por cuestiones ideológicas, sino por corrupción".