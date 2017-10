Los gobernadores del PJ se reunieron para fijar una postura común antes del encuentro con Macri

Gobernadores de la oposición se encontraban reunidos esta tarde en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño, para dialogar sobre el encuentro al que convocó el presidente Mauricio Macri el próximo lunes en el CCK, como puntapié inicial del diálogo multisectorial que anunció tras las elecciones legislativas del pasado domingo.

Participaban del encuentro Juan Manzur (Tucumán), Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Omar Gutiérrez (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Miguel Lifschitz (Santa Fe) y el jefe de la bancada del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, entre otros.

</p> <p> </p> <p> </p> <p><br /> Lifschitz, una presencia sorpresiva en un encuentro que hasta ayer no estaba confirmado y parecía dirigido sólo a mandatarios del PJ, afirmó al llegar a la reunión que van a "intercambiar algunas ideas sobre la reunión" con Macri, y que hoy buscarán "aunar posiciones en defensa del federalismo".<br /> Se trata de la primera reunión post-electoral de los gobernadores, que vienen realizando estos encuentros sobre todo para definir la estrategia de defensa ante el reclamo de María Eugenia Vidal en la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano.<br /> "El Fondo del Conurbano es uno de los temas centrales", confirmó el santafesino. "Si la Corte avanzara con la pretensión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuya justicia no discutimos, produciría una situación de quebranto para la mayoría de las provincias", completó.<br /> Para Lifschitz, el reclamo de Buenos Aires, "es un tema que no debe resolverse en la Justicia, sino en una mesa política entre los gobernadores y el gobierno nacional".</p> <p><strong>Manzur apoyará las reformas del Gobierno</strong></p> <p>Por su parte, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, afirmó que "por supuesto" sus pares del justicialismo están dispuestos a apoyar las reformas que tiene intención impulsar el presidente Mauricio Macri, en el marco de un "trabajo" en conjunto para el "desarrollo armónico" del país. "Hay que sentarse a conversar en acciones para que a la Argentina le vaya bien", destacó Manzur con miras a la reunión del próximo lunes que Macri convocó a diferentes sectores políticos en el Centro Cultural Kirchner (CCK), de esta capital.</p> <p>Al ser consultado en radio Mitre si los gobernadores están dispuestos a apoyar reformas relevantes que presente el oficialismo como la laboral o la tributaria, el mandatario justicialista respondió: "Pero por supuesto, yo tengo diálogo con el Gobierno y muchos de los gobernadores de mi partido político tienen diálogo también". Macri convocó para el lunes a unos 150 invitados al CCK para presentar los principales lineamientos y un conjunto de medidas relacionadas a las reformas institucionales, educativas, políticas, económicas y electorales, de cara a los próximos dos años. En tanto, el jueves 9 de noviembre discutirá solo con gobernadores temas fiscales y la reforma impositiva con el objetivo de reducir impuestos. "El ánimo hoy de los gobernadores es trabajar juntos, hay que acordar políticas a mediano y largo plazo en el marco de un desarrollo armónico de la Argentina, que es un país federal", expresó. Al respecto recalcó: "Por eso nos parece fantástica esta reunión del día lunes" convocada por la administración central. </p> <p> </p>