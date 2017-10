Almirón: “De la llave con River sale el campeón de la Libertadores”

El entrenador de Lanús, Jorge Almirón, se mostró confiado en dar vuelta la serie frente a River por la semifinal de la Copa Libertadores y no dudó al afirmar que el ganador de esa llave ‘será el campeón‘, luego de haber visto el duelo entre Barcelona de Ecuador y Gremio de Brasil.

“Ayer vi el primer partido de Barcelona y Gremio, y el que pase no la va a tener tan complicada. No tengo dudas que de la llave entre Lanús y River sale el campeón de la Libertadores”, aseguró Almirón, quien admitió que su equipo no mostró la mejor versión en el encuentro de ida, que perdió 1-0 en el estadio Monumental de Núñez.

El conjunto brasileño goleó 3-0 en Guayaquil y puso un pie en la final, donde se enfrentaría con River o Lanús, que deberá revertir la historia.

“No era un mal negocio sacar un empate, pero tuvimos un partido regular y perdimos 1 a 0. Me hubiese gustado mostrar otra cara. En nuestra casa, la historia va a ser diferente”, explicó sobre el primer encuentro de la serie.

Con respecto a su declaración post-partido, cuando dijo que la gente del local “estaba callada”, aclaró: “River es muy grande, jamás le faltaría el respeto a los hinchas, sólo dije que no nos sentíamos avasallados”.

Por último, Alimirón manifestó su esperanza de poder dar vuelta el cruce, el próximo martes, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

“Para hacer historia hay que saber recuperarse de los momentos duros, no nos sentimos menos que River”, concluyó.