El dólar subió hasta los $17,90, su valor más alto desde las paso

El dólar subió ayer 14 centavos, llegó a los $ 17,90 para la venta al público y quedó en su nivel más alto desde las elecciones primarias de agosto pasado. La suba fue más marcada aún en el segmento mayorista donde el dólar terminó a $ 17,66, unos 17 centavos más que ayer, en lo que los analistas explican como un alza por el incremento de la demanda por cobertura de empresas que requieren divisas a fin de mes. La suba en el mercado mayorista, que se profundizó sobre el final de la rueda, contagió al mercado minorista donde el tipo de cambio cerró en $ 17,43 para la compra y $ 17,90 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central de la República Argentina. Los precios operados en los bancos mostraron una amplitud con máximos de $ 17,95 por los bancos Galicia y Santander Río y mínimos de $ 17,77 en el Banco Supervielle, para la venta electrónica y de $ 17,80 en el Patagonia. En el Banco Nación la divisa estadounidense avanzó 15 centavos y cerró en $ 17,45 y $ 17,85 para la compra y la venta respectivamente. En el mercado informal, el dólar blue, se mostró en contratendencia ya que bajó 6 centavos respecto del cierre de ayer y terminó e $ 17,64 y $ 18,04 para la compra y la venta respectivamente. En el segmento mayorista el dólar subió 17 centavos y finalizó también su mayor precio desde el 11 de agosto, el viernes previo a las PASO, donde la moneda el tipo de cambio operaba a $ 17,99 por cada unidad de dólar. "La caída del real y del euro frente al dólar parecieron influir en el desarrollo de la rueda de hoy pero además hay que agregarle el componente de fin de mes", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, quien agregó que "la proximidad del cierre de octubre puede haber influido para acelerar el cierre de posiciones abiertas con impacto en los precios".

La demanda

En la misma línea Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, señaló que "la demanda respondió a operaciones genuinas de empresas y compra de bancos para su posición". "Esta suba sorprende a los operadores del mercado de cambios, ya que nadie la esperaba después del alza de la tasa de interés “del corredor de pases” efectuada por el BCRA el martes pasado y es más, se esperaba mayor flujo de oferta para colocar en pesos las inversiones.", dijo Izzo, quien precisó que hoy las LEBAC en mercado secundario a 20 días operaron a una tasa de 27,45%TNA y a 265 días 27,90%TNA, por encima del valor pactado en la licitación de la semana pasada. El volumen operado en el segmento de contado totalizó los US$ 692,3 millones, un 19% menos que ayer y no se registraron operaciones en el mercado de futuros del MAE. Mientras en el de futuros del Rofex se operaron US$ 585 millones de los cuales el 46% fue en “roll-over” de octubre a $ 17,71; a noviembre a $ 18,06. El plazo más largo fue junio del 2018 a $ 20,40. Los plazos subieron hasta fin de año 15 centavos y en el 2018 más de 20 centavos. "Da para pensar que el precio de los plazos del 2018, que operó un 20% del total haya escalado más que hasta diciembre", indicó Izzo. Algunas evaluaciones de economistas preveían en el escenario pre elecciones del domingo pasado, un incremento en el precio del dólar si el gobierno obtenía, como sucedió, un apoyo mayoritario en las urnas. Es el caso de Alejandro Bianchi de Delphos Investment, que había proyectado la suba del tipo de cambio a niveles que podrían llegar a los 20 pesos para febrero próximo.