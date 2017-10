Critican duramente a D´Onofrio por querer "robarse" un juvenil

Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, denunció este jueves que River Plate quiso llevarse un juvenil de la institución que se entrenaba con la Primera y aprovechó para criticar duramente a Rodolfo D‘Onofrio.

Se trata del futbolista Paul Charpentier, de 17 años, quien no tenía contrato con el torito y este miércoles realizó una prueba en Núñez, aunque no terminó quedando.

Ferreiro dio detalles del episodio: “El chico nos mintió. Dijo que no venía a entrenar por una dolencia estomacal y nos enteramos que fue a una prueba. No podemos avalar estas cosas que hacen otros clubes y los representantes de turno”.

El vicepresidente indicó que “Charpentier volvió a entrenarse con nosotros, aunque no será tenido en cuenta para el partido de este fin de semana” y reveló que “ya se le dijo a su representante que venga a la institución para firmar contrato”.

“Doble discurso, doble moral. Utilizan el poderío económico para robar a los equipos pobres. Son socios de representantes sin escrúpulos. River intenta aprovecharse de los clubes del Ascenso e Interior. Así es D‘Onofrio”, escribió en su cuenta de Twitter Ferreiro.

Éste es el segundo episodio de esta índole que tiene el millonario con una institución de la Primera B Nacional, que el año pasado quiso hacer lo propio con cuatro futbolistas de Argentinos Juniors, aunque terminó desistiendo de ficharlos por diversos motivos.

Por su parte, el coordinador de Inferiores del millonario, Gustavo Grossi, sostuvo -en declaraciones formuladas al programa Gol de Vestuario- que ‘si Champertier hubiese pasado las pruebas, nosotros nos hubiéramos comunicado con Chicago”.