Juan Manuel Lugones, director de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte bonaerense (APreViDe), le solicitó a los simpatizantes de River que no asistan al estadio de Lanús el próximo martes alegando que “la van a pasar mal”.

“Que la gente de River no vaya a Lanús, porque la va a pasar mal”, reveló Lugones tras el rumor de que la parcialidad de Núñez había adquirido entradas para ver el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

Lugones añadió: “Le recomiendo a la gente de River no comprar entradas porque armaremos el operativo para que no lleguen los hinchas de River”.

Al ser consultado acerca de su visita a Lanús este jueves, Lugones señaló: “Vinimos a ver cuántas y cómo se vendieron las entradas. Lo cierto es que no se venden más entradas generales por internet”.

“Suspendimos la venta electrónica. El que quiera entradas tendrá que ir hasta la ventanilla del club”, aseveró el director de la APreViDe.

Por su parte, la entidad de Núñez emitió este jueves un comunicado en el cual indicó que “las entradas que Lanús vendió para socios y no socios fueron destinadas únicamente para simpatizantes de dicha institución”.

El siguiente es el comunicado completo:

“El Club Atlético River Plate informa que por disposición de los organismos de seguridad, en ambos partidos frente al Club Atlético Lanús, por la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores Bridgestone, no se realizará venta de entradas para el público visitante”.

“De esta manera, las entradas que Lanús vendió para socios y no socios fueron destinadas únicamente para simpatizantes de dicha institución, por lo cual en el partido a disputarse el próximo martes 31 de octubre no habrá sectores exclusivos para público neutral o visitante. Seamos espectadores responsables”.