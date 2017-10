Tras las elecciones, se adelantó la TV paga

El pack fútbol, servicio premium que ofrecen los cableoperadores a 300 pesos para ver los partidos de la Superliga argentina de fútbol, comenzará a regir hoy con el partido Argentinos Jrs. vs. Arsenal, por la séptima fecha.

Desde el desembarco de Turner y Fox al fútbol argentino se sabía que este día iba a llegar y, pese a haberse pateado la pelota para adelante, después de las elecciones legislativas y antes de lo previsto los futboleros que quieran ver los 14 partidos de cada jornada de la Superliga en calidad HD deberán tener contratado el pack fútbol.

El Gobierno había negociado con Fox Sports y Turner (dueñas de los derechos) una bonificación de 90 días en los nuevos abonos del fútbol. El plazo se vencía el 1 de noviembre y potenciaba la compra de packs de cara al superclásico de la fecha 8. Pero el fútbol codificado tendrá su puntapié inicial hoy, cuatro días antes de lo previsto.

“Nada tiene que ver el tema elecciones. Es simplemente una coincidencia”, respondió una persona ligada al Gobierno ante la consulta de La Nación sobre la relación entre el final del fútbol gratis y las elecciones legislativas. Con el acuerdo de todas las partes involucradas, el Gobierno intentó licuar el voto castigo por la pérdida del fútbol gratuito por TV.

Luego de seis fechas “liberadas”, el televidente que no adquirió el pack fútbol solo podrá ver 4 de los 14 partidos.

Los cuatro encuentros de la fecha 7 que se transmitirán en las señales básicas de TNT y Fox Sports -en calidad estándar- serán Banfield - Colón (hoy a las 19.05 por TNT), Unión - Godoy Cruz (mañana a las 14 por Fox), Defensa y Justicia - Olimpo (lunes a las 19.05 por Fox) y Tigre - Central (lunes a las 21.05 por TNT).

Por lo tanto, los restantes 10 partidos se verán exclusivamente en los canales premium de las señales que adquirieron los derechos televisivos de la Superliga hasta 2022 a cambio de una inversión de más de 17 mil millones de pesos.

Por ejemplo, el hincha de River que quiera ver el partido mañana a las 20.20 ante Talleres deberá llamar a su cableoperador, contratar el pack fútbol y sintonizar Fox Sports.

Lo mismo sucederá con los fanáticos de Boca, que recibirá a Belgrano, e irá por TNT Sports.

El paquete incluye los dos canales exclusivos que crearon Fox y Turner con contenido exclusivo durante las 24 horas y la transmisión de los partidos en calidad HD (alta definición).

Cabe destacar que los abonados que no tengan el decodificador HD que ofrecen los distintos cableoperadores podrán ver los partidos en calidad estándar y para obtener el aparato correspondiente deberán hacer el cambio de abono.

De acuerdo a la información que trascendió desde las empresas dueñas de los derechos, ya se vendieron más de 700 mil paquetes.

Así se jugará la séptima fecha

Hoy

19.05: Banfield - Colón

TV: TNT Sports - libre en SD

21.05: Argentinos - Arsenal TV: Fox Sports

Mañana

14: Huracán - Lanús

TV: TNT Sports

14: Unión - Godoy Cruz

TV: Fox Sports - libre en SD

16.10: S. Martín (SJ) - Estudiantes

TV: TNT Sports

18.20: A. Tucumán - Racing

TV: TNT Sports

20.20: Talleres - River

TV: Fox Sports

Domingo 29 de octubre

11.05: Newell’s - Chacarita

TV: Fox Sports

14.05: Gimnasia LP - Vélez

TV: TNT Sports

16.05: Temperley - San Lorenzo

TV: Fox Sports

18.05: Boca - Belgrano

TV: TNT Sports

20.05: Independiente - Patronato

TV: Fox Sports

Lunes 30 de octubre

19.05: D. y Justicia - Olimpo

TV: Fox Sports -libre en SD

21: Tigre - Rosario Central

TV: TNT Sports - libre en SD