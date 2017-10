El Lobo Godoy pateó el tablero

Dos cambios por suspensión en la zona defensiva y los restantes con el fin de lograr equilibrio en el juego, desde mitad de cancha hacia adelante, probó en la práctica de ayer el “Lobo” Víctor Nazareno Godoy, entre los titulares del equipo de Juventud Antoniana, que enfrentarán mañana a Crucero del Norte en Misiones, con el control del árbitro chaqueño Miguel Mazón, desde las 21.30.

Ante la necesidad que tiene el santo de conseguir un buen resultado de visitante frente a los misioneros para continuar prendido en zona de clasificación en la tabla de posiciones de la zona 4 del torneo Federal A, el técnico Godoy, que aún no confirmó las variantes, dispuso que Luciano González ingrese en lugar del suspendido Agustín Bellone y César More bajará unos metros para cubrir la vacante que dejó el inhabilitado Gonzalo Menéndez; mientras en el medio, Joaquín Iturrieta volvería a la titularidad en lugar de Lucas Acosta y Pablo Garnier se posicionaría para acompañar en el dibujo de doble cinco a Hernán Lillo.

En el sector de ataque Emanuel Pennisi aparece como la alternativa del DT para armar la dupla ofensiva junto a la “Chancha” Leandro Zárate. Por lo que el “Ratón” Gustavo Ibáñez descansaría este partido con el colectivero e integraría el banco de suplentes.

Los titulares de Juventud para jugar contra Crucero serían: Diego Pave; Luciano González, Juan Lovato, Adrián Reta y César More; Joaquín Iturrieta, Hernán Lillo, Pablo Garnier y Claudio Acosta; Emanuel Pennisi y Leandro Zárate.

Es decir que Godoy decidió ir a Misiones cambiando el esquema de juego, diferente al que presentó cuando en el Martearena, el martes pasado, enfrentó al puntero Sarmiento de Chaco y perdió por 1 a 0. Ahora el técnico tratará de armar un sistema más defensivo, aunque le ratificará la confianza al Betito Claudio Acosta, como el armador de juego.

Aunque el santo sigue en zona de clasificación, no puede darse el lujo de volver a sufrir un nuevo traspié y frente a un rival directo como Crucero, que marcha escolta del líder.

La delegación antoniana viajó ayer a Misiones y la nómina con 19 jugadores se completó con Juan Mulieri, Carlos Ramadán, Juan Pablo Altunes, Maxi Gómez, Carlos Medina, Tomás Assennato, Jonnhy Angulo y Gustavo Ibáñez