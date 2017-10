Felipe Contepomi, al Salón de la Fama

El ex medio apertura y capitán del seleccionado argentino Los Pumas, Felipe Contepomi, fue elegido por la World Rugby para integrar el Salón de la Fama junto al canadiense Al Charron, el inglés Rob Andrew, el francés Fabien Pelous y la norteamericana Phaidra Knight.

El polifuncional Contepomi se convertirá en el tercer jugador argentino nominado y en consecuencia se unirá a las máximas estrellas del rugby nacional, Hugo Porta y Agustín Pichot- actual vicepresidente de la World Rugby- en el Salón de la Fama, al cual ingresaron en el 2008 y 2011 respectivamente.

La ceremonia de inducción se realizará el próximo viernes 10 de noviembre en la ciudad inglesa de Rugby, que le dio su nombre a la mencionada disciplina y en la que se encuentra el museo, y el ex jugador del seleccionado nacional se constituirá como el 133er miembro en este selecto grupo de personalidades del “deporte de la ovalada”.

“Es un honor estar en esa nómina de jugadores que forman parte del Salón de la Fama. Además de ser un orgullo, esto te da también la responsabilidad de seguir representando a tu país”, señaló Contepomi.

“Todo es gracias a lo que me tocó vivir en todos los equipos que jugué, desde mi club Newman, pasando por los clubes profesionales y principalmente por lo que viví con Los Pumas”, agregó Contepomi se despidió de Los Pumas el 5 de octubre de 2013 en el choque frente a Australia por el Rugby Championship y totalizó el récord de 87 tests y 65 tantos, constituyéndose como el jugador con más presencias en el seleccionado.

Nacido en Newman

El jugador se inició en el club Newman y posteriormente continuó su actividad en el rugby profesional en el exterior; jugó en el Bristol de Inglaterra, posteriormente en el Leinster de Irlanda, finalizando su carrera en los equipos franceses, Toulon y Stade Francais, para luego regresar a su club y retirarse en la Argentina.

En Los Pumas debutó el 10 de octubre de 1998, frente a Chile, dando comienzo a una carrera de quince temporadas defendiendo la camiseta nacional; también participó en cuatro Mundiales de Rugby y fue pieza fundamental del equipo que logró el bronce en Francia 2007.

Actualmente, el ex jugador y médico es uno de los entrenadores del seleccionado argentino Argentina XV junto a Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

Por su parte, el titular de World Rugby Bill Beaumont, dijo: “El Salón de la Fama reconoce a aquellos a aquellos rugbistas que han dejado una marca indeleble en nuestro deporte a través de proezas en el campo de juego, exhibiciones de gran carácter o por su trabajo incansable e inspirador para impulsar nuestro gran juego”.