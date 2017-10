Esta vez Acosta moverá las piezas en Central Norte

Central quiere cerrar la etapa clasificatoria de la mejor manera y Norberto Acosta también quiere seguir puliendo detalles para llegar bien “aceitado” a los play off en busca del tan ansiado ascenso al Federal A.

En la práctica de fútbol de ayer en las canchas del hotel de la Liga Salteña, pensando en el duelo de este domingo, a las 11, frente a Concepción FC, el cuerpo técnico probó con la vuelta de Mariano Maino en el arco, la inclusión de Patricio Vega en el sector derecho de la defensa, mientras que en la banda izquierda Benjamín Jurado volverá al once, en el medio la aparición de Federico Zamarian en el doble cinco y la sorpresa de Federico Rojas como carrilero por izquierda.

Serían cinco los cambios con respecto al equipo que goleó la fecha pasada a San Antonio en Ranchillos. Maino por Lucas Rodríguez (táctico), Vega por Leandro Beterette (táctico), Jurado por Nicolás Ayejes (táctico), Zamarian por Facundo Galarza (suspensión) y Rojas por Emmanuel Cáceres (suspensión).

Si bien el técnico no es de confirmar el once ideal, en principio sería con: Maino; Vega, Turus, Armella y Jurado; Vargas, Ávalos, Zamarian y Rojas; Ceballos; Puntano.

El cuervo volverá a los entrenamientos hoy por la mañana en el estadio Dr. Luis Güemes pero a puertas cerradas.

Cabe destacar que el cuervo hasta ahora es el mejor equipo de las regiones norte y cuyo, teniendo en cuenta que si termina como el mejor de ambas regiones, definirá en todas las instancias de play off como local en barrio norte.

Por otro lado, desde la dirigencia, prensa y difusión de Central Norte, realizaron un spot invitando a los socios este domingo por la mañana a “jugar en casa”. En ese cortometraje difundido en las redes sociales participaron varios jugadores del plantel, incluso hasta el mismo técnico Acosta.

La venta de entradas

Los socios podrán adquirir sus entras desde mañana de 10 a 21 en las boleterías de calle Brown, mientras que el domingo lo podrán hacer de 9 a 11, también por calle Brown. Los precios son los siguientes: populares $80, damas, jubilados y menores $60; platea $130; platea damas, jubilados y menores $110.