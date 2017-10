Riggio cambia la estrategia para enfrentar a Guaraní

Víctor Riggio pondrá el marcha en Gimnasia y Tiro el plan “cambiemos”, para recibir a Guaraní Antonio Franco, el domingo, en el Gigante del Norte, a partir de las 17.30.

La necesidad de volver a zona de clasificación, pero sobre todo ensamblar al equipo y mejorar la producción, que por cierto no fue la mejor en los últimos partidos, obligó al Tano Riggio a cambiar el esquema táctico. El DT albo dejará de lado el 4-4-1-1 que venía utilizando y optará por el clásico 4-4-2.

Está claro que el técnico millonario busca darle al equipo mayor peso ofensivo y volver al gol. La última vez que marcó el albo fue en el clásico con Juventud Antoniana (1-1).

En cuanto a nombres para reforzar el ataque las alternativas que evalúa en Tano, que no son muchas, son incluir a Gonzalo Garavano o Luis Rivero para ser el socio en ofensiva de Alejandro Toledo, quien mantendrá la titularidad.

Por ahora, el nombre que más seduciría al entrenador de Gimnasia es Garavano por su potencia física.

Con la inclusión de un delantero más, el medio campo tendrá que cambiar.

A esto hay que agregarle que en la última línea también se pueda ver alguna variante, sobre todo teniendo en cuenta la floja labor en la derrota con Chaco For Ever, el martes pasado.

La apuesta del Tano Riggio comenzará a tomar forma hoy en la práctica futbolística programada en el Gigante del Norte. Como es costumbre el técnico de Gimnasia y Tiro trabajará a puertas cerradas para mayor tranquilidad.

.