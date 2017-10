Vuelven Pedro y Pablo, pioneros del rock nacional

La historia del rock nacional ya les tiene reservado un lugar de privilegio. Sin embargo, lejos de conformarse con los laureles obtenidos sobre todo a principios de los años 70 y 80 -con el paréntesis obligado impuesto por la dictadura militar y el exilio de uno de ellos a España- el dúo Pedro y Pablo (Miguel Cantilo (67) y Jorge Durietz (67)) quiere seguir dejando huella en este movimiento que se empezó a gestar allá por los años 60 y del que ellos, claramente, son parte importante.

Por eso, bastó que Miguel lo llamara a Jorge para que Unidos por el cantar, el primer disco juntos después de 30 años sin grabar en estudio, empezara a tomar forma. “El puntapié inicial me lo dio Miguel, no en el cu... (risas), fue un puntapié moral, me tiró el centro y me dijo meté el gol”, arranca Durietz.

“En un momento me encontré con un material que era más propio de Pedro y Pablo que de mi actividad solista, porque tenía elementos latinos. Yo venía de hacer un viaje por Sudamérica, había estado en Colombia, en Brasil y se me pegaron ritmos y melodías que me recordaron mucho el último trabajo que habíamos hecho con Jorge en estudio, que se llamaba Corazón sudamericano. Entonces lo llamé a Jorge y le propuse hacer un disco, volver al estudio después de tantos años”, completa Cantilo.

“Miguel me dijo ‘pensalo’, con mucha prudencia, y yo le dije ‘listo’, ni lo pensé, no hacía falta pensarlo, así que volví a la dinámica de escuchar los temas, buscar armonías vocales y le presenté a él los arreglos”, agrega Jorge.

¿Recuerda cómo eran e los 70? Mire la foto de tapa de uno de sus discos: