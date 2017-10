Sospechas por "documentos mellizos" en la frontera norte

El caso testigo de una supuesta doble identidad o documentación melliza descubierta mediante el sistema biométrico que se aplicó en las elecciones del domingo pasado, ha disparado una investigación de la Justicia Federal en Salta.

Por el hecho, sucedido en Salvador Mazza, una mujer de aproximadamente 47 años fue detenida e indagada en la sede del Juzgado Federal 1 y luego recuperó su libertad, aunque las actuaciones siguen su marcha para determinar los pormenores del delito que por el momento se caratula como suplantación de identidad.

Todo comenzó en las PASO de agosto y, a partir de una actuación de oficio de la Justicia Electoral, se logró la detención el domingo pasado de una mujer que intentó utilizar nuevamente el documento de otra persona, que ya había usado para votar en las primarias.

El caso sucedió en la Escuela República de Bolivia, en Salvador Mazza. En las PASO del 13 de agosto una mujer se presentó a votar y se dio con la sorpresa de que alguien había votado en su lugar. No solo faltaba el troquel en la planilla de las autoridades de mesa, sino que también había una firma con su nombre.

Con los enérgicos reclamos del caso ante la delegada electoral, la mujer se retiró del lugar sin hacer ninguna denuncia, aunque posteriormente la delegada volvió Salta donde dejó asentado lo ocurrido. El caso llegó hasta el juez federal Leonardo Bavio, quien ordenó actuaciones de oficio. El fiscal se puso en contacto con la damnificada y desplegó la pesquisa para llegar a las elecciones del domingo. Se le solicitó a la mujer que concurra temprano a votar, mientras se disparó el alerta a las autoridades de mesa y a los delegados judiciales de la zona. Cerca de las 18, casi al cierre de los comicios, se presentó la otra persona con la documentación falsa e intentó votar, pero luego del rechazo del sistema biométrico, y tras una pequeña indagatoria, la Justicia ordenó la detención de la mujer y su traslado a Salta.

Juan Pablo Acosta, prosecretario electoral federal, le contó a El Tribuno detalles del operativo. "El registro biométrico no reconoció a esta segunda persona, pero eso no nos daba la certeza de una suplantación de identidad. Posteriormente la delegada le preguntó su segundo nombre, la fecha de nacimiento, el nombre de sus padres y otros elementos que la mujer no supo responder o que no coincidían con la base de datos. Ese fue el motivo de su detención" reveló Acosta.

Con partida de nacimiento

Luego del traslado y posterior indagatoria en Salta, la mujer terminó confesando que ese DNI no le pertenecía, pero lo más extraño aún es que además del DNI, tenía en su poder una partida de nacimiento, al parecer original, de la verdadera dueña de esa documentación. "Comenzamos a investigar desde una sospecha por un delito electoral y la verdad es que nos dimos con una cuestión mucho más compleja. Yo pude ver el DNI que utilizó y parece legítimo. Todos los datos son reales, salvo la firma y la foto. Y aún más extraño es que tenía en su poder una partida de nacimiento, estampillada con los datos documentales de la otra persona", sostuvo Acosta.